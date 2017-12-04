Американские бомбардировщики «отработали» по объектам Ким Чен Ына 4.12.2017, 8:17

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США и Южная Корея начали самые масштабные маневры ВВС над Корейским полуостровом.

США и Республика Корея начали в понедельник самые масштабные за всю историю военного союза двух стран маневры ВВС Vigilant Ace 18. Об этом сообщило министерство национальной обороны Республики Корея (перевод – tass.ru).

В учениях впервые одновременно принимают участие шесть истребителей F-22 Raptor, столько же малозаметных истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35A и два стратегических бомбардировщика B-1B Lancer. Всего задействовано более 230 самолетов ВВС США и Южной Кореи.

Минобороны подчеркивает, что Vigilant Ace 18 направлены на «отработку боевого взаимодействия ВВС двух стран в любую погоду, днем и ночью». В ходе маневров союзники «отработают различные сценарии, включая нанесение высокоточных ударов» по учебным целям, представляющим собой копии северокорейских объектов, связанных с ракетно-ядерной программой КНДР, а также муляжи мобильных ракетных пусковых установок.

Учения пройдут на фоне нового витка напряженности на Корейском полуострове, связанном с произведенным КНДР 29 ноября запуском межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-15», а также предшествовавшими ему совместными военными маневрами США и Южной Кореи, неизменно вызывающими критику в Пхеньяне.

С середины сентября КНДР на протяжении 75 дней воздерживалась от каких-либо провокационных действий, однако 29 ноября неожиданно осуществила запуск МБР «Хвасон-15». По мнению экспертов, эта принципиально новая ракета может преодолевать расстояние до 13 тыс. км. Таким образом, в зоне ее поражения оказывается практически вся территория США.