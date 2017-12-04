Мадуро начал «чеканить» свой биткоин

Мадуро начал «чеканить» свой биткоин1
- 4.12.2017, 8:34
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Криптовалюта Petro будет привязана к нефти.
Правитель Венесуэлы Николас Мадуро заявил о создании собственной криптовалюты - Petro. Об этом сообщает Reuters.
Так Мадуро хочет решить экономические проблемы страны и пробить стену санкций США.
По словам президента страны, обеспечивать Petro будут за счет запасов природных ресурсов - нефти, золота и алмазов. Детали пока не известны.
Мадуро заверил, что хорошо изучил вопрос криптовалюты.
Ранее сообщалось, что власти Венесуэлы рассматривают возможность создания собственной цифровой валюты для преодоления гиперинфляции.