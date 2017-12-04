Мадуро начал «чеканить» свой биткоин 1 4.12.2017, 8:34

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Криптовалюта Petro будет привязана к нефти.

Правитель Венесуэлы Николас Мадуро заявил о создании собственной криптовалюты - Petro. Об этом сообщает Reuters.

Так Мадуро хочет решить экономические проблемы страны и пробить стену санкций США.

По словам президента страны, обеспечивать Petro будут за счет запасов природных ресурсов - нефти, золота и алмазов. Детали пока не известны.

Мадуро заверил, что хорошо изучил вопрос криптовалюты.

Ранее сообщалось, что власти Венесуэлы рассматривают возможность создания собственной цифровой валюты для преодоления гиперинфляции.