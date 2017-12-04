Цена жизни солдата в белорусской армии – $500 4.12.2017, 8:39

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В Минске прошла дискуссия «Реформы в армии – вызов белорусскому обществу».

Подробности сообщает в своем репортаже «Белсат».

«Государство не страхует его жизнь и здоровье, и вот как получается в этих случаях: привезли военные солдата в гробу, дали матери в Калинковичах в конверте Br 10 млн – и это цена жизни молодого солдата в нашей армии», – рассказывает правозащитник Леонид Судаленко.

Участие в дискуссии приняли правозащитники, представители СМИ и неправительственных организаций. Эксперты обозначили три главные составляющие дедовщины.

«Первое – это офицеры, которым все по барабану, второе – это военная контрразведка, которая не работает, а имеет обязанность контролировать ситуацию, и третье – сами солдаты, участвующие во всем этом, покрывают, скрывают эти факты», – говорит эксперт «Belarus security blog» Андрей Пoротников.

Гражданское общество не может работать с этими составляющими напрямую из-за отсутствия полномочий, но благодаря тому, что информация о смерти солдат прозвучала в СМИ, родители поняли, что их услышат.

«Если люди 2 года оставлены один на один со своей проблемой, то сейчас у них появилась надежда, что будут наказаны виновные», – считает редактор сайта профсоюза РЭП praca-by.info Евгения Стрижак.

Проблема дедовщины появилась не сегодня и не вчера, но именно после смерти в Печах достигла точки кипения и взорвалась – так, только за этот год в армии умерло 6 солдат, последние 5 лет не было ни одного года, чтобы новости о смерти солдат не появлялись в СМИ – а сколько смертей замалчивались? Немаловажным остается и еще один вопрос: что делать солдату, когда дедовщина отравляет жизнь.

«Надо бороться за свои права. Если сержант приказал сделать что-то не соответствующее уставу, то у вас есть право пойти к командиру и требовать, чтобы преследование было прекращено. Если нет другого выхода, можно требовать перевода в другую часть», – говорит правозащитник Леонид Судаленко.

Сразу после того, как на трагедию в Печах отреагировали независимые СМИ, в военной части полетели головы: назначили нового командира части, а десятерым подозреваемым военным выдвинули обвинение, а четырех уволили. Правда, критиковать армию разрешено только самому Александру Лукашенко – за плакат «Белорусская армия – серийный убийца» активистку Елену Луцкович на Марше возмущенных белорусов оштрафовали на Br 460.

«Все же мы имеем ту политическую систему, которую имеем, где все завязано на одном человеке, и это тот инструмент, которым гражданское общество при правильном подходе может воспользоваться», – отмечает эксперт «Belarus security blog» Андрей Поротников.

По мнению экспертов, в обществе должна собраться критическая масса недовольных системой белорусской армии, и эта масса будет двигателем, чтобы разоблачать каждый случай дедовщины и правовыми методами наказывать виновных.