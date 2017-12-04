Кремлевская работенка 2 Александр Немец, kasparov.ru

4.12.2017, 8:50

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Россия запустила новую ракету «Хвасун-15».

"Почему же Россия?" — спросят друзья-читатели. "Какая же Россия, ведь это Пхеньян запустил ракету?" Думаю все же, что среди читателей Каспаров.Ru такого вопроса почти никто не задаст (за вычетом, естественно, профессиональных троллей).

Читатели Каспаров.Ru — публика продвинутая, хотя бы потому, что за последние три с половиной месяца их неплохо просветили по данному вопросу (в том числе постарался и ваш слуга покорный). Они прекрасно понимают, что за запуском "Хвасун-15" (так ее назвали в Пхеньяне) стоит военно-промышленный комплекс РФ. Оттуда все технологии, оттуда двигатели, оттуда все сколько-нибудь сложные блоки. Такая вот среднепотолочная оценка: доля поставок из РФ в ракете Хвасун-12 составляла не менее 60%, в ракете "Хвасун-14" — не менее 80%, в ракете "Хвасун-15" — не менее 90%.

А теперь конкретика.

— О том, что Пхеньян собирается запустить новую ракету — после перерыва в испытаниях начиная с 15 сентября, когда была запущена "через Японию" очередная "Хвасун-12" с боевым радиусом около 5000 км, — разведслужбы Японии и Южной Кореи узнали еще утром 28 ноября на основе данных радаров и спутников.

В течение нескольких дней до этого имели место провокационные заявления МИД РФ ("Америка, начинай переговоры с КНДР, а не то...), а также и провокационные полеты российских стратегических бомбардировщиков Ту-95 (попытка подобраться к американскому авианосцу недалеко от Северной Кореи) и российских истребителей Су-30 над Черным морем.

Очень показательно, что сама статья названа "Партнеры-провокаторы" и сопровождена портретами Ына и ПутЫна.

— Ракета "Хвасун-15" была запущена, как и другие северокорейские ракеты в 2017 году, с полигона севернее Пхеньяна. Она упала в Японском море, то есть "полета через Японию" на этот раз не было. Ракета в ходе полета достигла высоты приблизительно 4000 км (в 10 раз выше орбиты Международной Космической Станции), упала в исключительной экономической зоне Японии, летела 53 минуты и преодолела около 1 тыс. км по параболической траектории. По оценке японских экспертов, это была межконтинентальная баллистическая ракета (МБР). При этом реальный боевой радиус МБР "Хвасун-15" составляет не меньше 15 000 км, она способна достичь Вашингтона, да и почти любой точки Земного шара. Боевой радиус дважды испытанной в июле 2017 года МБР "Хвасун-14" составляет 10 000 км или чуть больше. Прогресс налицо!

— Пресс-секретарь Кремля Песков сразу же после запуска "Хвасун-15" заявил: "Безусловно, очередной запуск ракеты — это провокационное действие, которое провоцирует дальнейший рост напряженности". А серьезные комментаторы тут же назвали это заявление "лживым и лицемерное осуждением из Кремля, продолжением кибервойны".

В общем, все ясно: это кремлевская работенка, и очень жаль что официальный Вашингтон этого еще официально не признал — если судить по заявлению Министра обороны США Мэттиса сразу после запуска "Хвасун-15". Упоминание России в этом заявлении отсутствует.

"Заговор молчания" доживает последние дни. Во всяком случае очень хочется на это надеяться. Да и некоторые признаки имеются. Что здесь самое главное: в ноябре объективную реальность — "все северокорейские ракетно-ядерные дела — это проект Путина" — признали министр обороны Польши Мацеревич и специалисты влиятельной братиславской (Словакия) аналитической структуры "GlobSec" (Global Security). А попросту, понимание этой объективной реальности выползло наконец за пределы довольно узкой группы экспертов и немногочисленных антипутинских русскоязычных сайтов.

А как насчет наиболее популярных (мейнстрим) СМИ США? Только что появилась статья в очень популярном еженедельнике Newsweek "Северная Корея, Россия, Сирия и Куба теперь работают вместе против Америки" (Тим О'Коннор):

"Государственные чиновники высокого ранга четырех перечисленных образований последние месяцы резко активизировали контакты и сотрудничество. Это само по себе означает крах внешней политики Трампа".

Что ж, Newsweek, пожалуй, самый радикальный среди "мейнстрим" СМИ США, одним прыжком преодолел полпути до хорошо известной нам истины о ракетно-ядерном сотрудничестве Москвы и Пхеньяна. Осталось только преодолеть вторую половину дистанции.

Александр Немец, kasparov.ru