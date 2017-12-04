Белорусский рубль уходит в пике 3 4.12.2017, 8:59

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Когда падение рубля перейдет «красную черту»?

Мнением о том, как будут вести себя основные валюты к белорусскому рублю в ближайшие дни, поделился с изданием myfin.by старший аналитик компании «Альпари» Вадим Иосуб.

– На минувшей неделе на белорусском рынке все валюты подорожали. Доллар вырос на 0,67%, евро – на 1,26%, российский рубль – на 0,53%. Соответственно, вся корзина подорожала на 0,72%.

Из событий, которые могут повлиять на курсы валют на этой неделе, стоит отметить заседание Европейского центробанка в среду, однако на нем решений по процентным ставкам приниматься не будет.

В четверг выйдут данные по ВВП Евросоюза за третий квартал: ожидается рост на 0,6% в квартальном и на 2,5% в годовом исчислении.

В пятницу выйдет статистика по безработице в США за ноябрь. Ожидается, что количество рабочих мест вне сельского хозяйства вырастет на 185 тыс., а уровень безработицы увеличится с 4,1% в октябре до 4,2%.

Кроме того, в пятницу в США – дедлайн повышения лимита госдолга. Если до пятницы конгресс не повысит этот лимит, то произойдет остановка работы правительства.

По моим прогнозам, падение белорусского рубля на этой неделе продолжится. К концу недели доллар окажется в диапазоне 2,0-2,05 рубля, евро – 2,40-2,45, а российский рубль – 3,42-3,49 белорусских рубля за 100 российских.