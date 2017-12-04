Принцесса-дизайнер научит белорусов рецептам семьи де Бурбон 4.12.2017, 9:06

С 13 декабря по 10 января в Беларуси пройдет культурно-гастрономическая акция с участием Тани де Бурбон Пармской.

Как отмечают Рождество в семье французской Принцессы? Что дарят детям? Как выбирают шампанское?

Об этом расскажет сама героиня культурно-гастрономической акции «Рождество в семье Принцессы». В декабре 2017 г. она проведет в Беларуси два специальных вечера, в рамках которых расскажет о французских традициях празднования Рождества и Нового года, представит специальное меню по домашним рецептам семьи де Бурбон, пишет belaruspartisan.org.

Первый вечер - 13 декабря - пройдет в атмосфере парижского бистро в Bistro de luxe (Минск), а второй – в настроении загородного клуба в Kronon Park Hotel (Гродно) 14 декабря 2017 г. Ужин по рецептам семьи де Бурбон можно продегустировать до 10 января 2018 года.

Таня де Бурбон Пармская - дизайнер предметов роскоши и интерьера, прямой потомок французской королевской династии. Часто гостит в Минске, где посещает выставки национальных музеев, следит за творчеством молодых дизайнеров, встречается с юными франкофонами и проводит семинары по искусству гостеприимства.

Мадам де Бурбон бывала и в Мире на радзивиловской земле, а также в Бресте на благотворительном балу и в мастерских березовских стеклодувов.

Цена встречи с принцессой - до 150 рублей на человека.

Меню разработала сама Таня де Бурбон Пармская. В программе также будет живая музыка и возможность пообщаться с мадам де Бурбон.