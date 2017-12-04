Андрей Бастунец: Солидарность журналистов – великая сила 4.12.2017, 9:17

Андрей Бастунец

Фото: БАЖ

Независимые СМИ сыграли огромную роль в освещении протестов «нетунеядцев».

Сегодня в суде Советского района Минска начнется административный процесс над журналистами Любовью Луневой и Дмитрием Кравчуком, которые сотрудничают с независимым телеканалом «Белсат». Они обвиняются в нарушении законодательства о СМИ (статья 22.9 КоАП).

По аналогичному обвинению на этой неделей пройдут сразу два суда над журналисткой Ольгой Чайчиц, пишет zautra.by.

Почему власти ополчились на независимых журналистов?

— Объяснить это очень сложно, — говорит председатель Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ) Андрей Бастунец.

Он отмечает, что в этом году судебный конвейер репрессий против работников независимых СМИ был запущен в марте, когда проходили акции протеста против декрета о тунеядцах.

По словам руководителя БАЖ, эта проблема включена в повестку дня диалога между Евросоюзом и Беларусью.

— Вроде бы были найдены точки соприкосновения, достигнуты определенные договоренности, но все перечеркнуто. В этом году суды назначили журналистам уже 56 штрафов. Для сравнения, за три предыдущих года было 48, — говорит Андрей Бастунец.

— 1 декабря суд Борисовского района оштрафовал главного редактора негосударственной газеты «Борисовские новости» Анатолия Букаса за распространение информации о проведении несанкционированного мероприятия. С чем вы связываете преследование руководителя этого издания?

— Здесь я тоже проведу аналогию с мартовскими выступлениями против упомянутого декрета, поскольку предупреждение и штраф были вынесены за публикацию информации о массовых акциях протеста. Я считаю, что решение суда Борисовского района неправомерно, так как в законодательстве пока еще не прописан запрет на распространение сведений о массовых мероприятиях до получения разрешения на их проведение. Желание властей контролировать размещение информации в СМИ приводит к тому, что главного редактора независимого издания наказали, не дожидаясь принятия изменения в закон.

— Существуют ли сегодня в Беларуси какие-то механизмы для защиты журналистов?

— Правовой механизм, скажу прямо, не работает. В абсолютном большинстве случаев обжаловать штрафы и оспорить милицейские протоколы в суде не удалось.

Белорусская ассоциация журналистов обращалась по этому вопросу в администрацию Лукашенко. Нам ответили, что судебная власть в Беларуси «независимая», поэтому администрация не может на нее влиять.

На самом деле, проблему преследования независимых журналистов нужно решать не в правовой, а в политической плоскости.

Но поддержать коллег, которые подвергаются преследованиям мы можем своей солидарностью, а также оказанием материальной. помощи. Судя потому, что многие фрилансеры, несмотря на репрессии, продолжают свою работу журналистская солидарность — великая сила.