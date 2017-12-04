На что идут водители, чтобы не платить дорожный сбор 4 4.12.2017, 9:22

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Белорусы массово бойкотируют грабительские поборы.

В последние несколько лет водители массово игнорируют прохождение техосмотра. Владельцы личного транспорта предпочитают платить штрафы, даже если «попадают» на них регулярно.

Вместе с сотрудниками ГАИ корреспонденты «Р» проверяли, сколько автомобилей в разгар буднего дня в центре Гомеля окажется без сертификата о прохождении государственного технического осмотра.

Штрафы дешевле?

Эксперимент проводили на площадь Ленина. Здесь удобно останавливать транспорт для проверки, не создавая при этом помех другим участникам движения.

Госпошлина за выдачу разрешения на допуск транспортного средства к дорожному движению, она же транспортный налог, она же дорожный сбор, была введена в конце 2013 года. Мера, призванная пополнить источник финансирования дорожного строительства, понимания у некоторых водителей не нашла. Прежде всего из-за суммы, которая значительно превышает стоимость техосмотра. А поскольку его прохождение привязано к уплате сбора, часть автомобилистов решили проблему радикально. Не плачу налог — не прохожу ТО. Штрафы, даже повторные, обходятся дешевле.

Доходит до взяток

У первых десяти автомобилистов все документы в наличии. Включая сертификаты о прохождении гостехосмотра. Инспекторы останавливают и дорогие кроссоверы, которые, судя по виду, недавно из дилерских салонов, и те авто, которые сами водители пренебрежительно называют «корчами». Как, например, старый ЗИЛ-130 с кабиной цвета хаки и грубо сделанной будкой для перевозки людей в кузове. Внешний вид обманчив — техосмотр ЗИЛ прошел.

На ветровых стеклах многих машин красуются розовые наклейки с годом 2017. Таким способом владельцы спешат сообщить о том, что с ТО у них порядок, еще до взмаха жезла. Впрочем, наклейка не дает повода уйти от проверки. Тем более что порою используется лишь для отвода глаз. Эта хитрость — детская шалость по сравнению с другими попытками избежать ответственности.

В последнее время произошло несколько случаев, когда нарушители пытались «решить вопрос», предлагая сотрудникам ГАИ взятки. Первым по такому пути пошел 47-летний житель Гомельского района. За повторно выявленное отсутствие техосмотра ему грозил крупный штраф. Через два дня дурному примеру последовала жительница областного центра. Оба были предупреждены об ответственности, но продолжали настойчиво пихать купюры. И «допихались» до возбуждения уголовных дел. Хотя все могло ограничиться банальным протоколом...

Дело в технике

Пятнадцатый по счету автомобиль — видавший виды фургон «Мерседес». Техосмотра нет. Водитель Денис не выглядит сильно расстроенным. Поясняет, что машина рабочая:

— У нас их две на фирме. Одна с техосмотром, а эта — как запасная. Один-два раза в месяц выезжает. Сегодня рабочая сломалась, пришлось пересесть, вот и попался...

— А кто штраф будет платить: вы или хозяин?

— Хозяин, конечно. Его машина.

— Не думаете, что сильно рискуете попасть в ДТП на такой машине?

— А техосмотр здесь при чем? Даже если я его прошел, на дорогу выехал — все что угодно может случиться.

Сегодня сотни водителей используют мобильное приложение, по сути, многопользовательскую рацию. По ней они в режиме реального времени обмениваются информацией о постах ГАИ. О том, что на площади Ленина идут проверки, многие узнали буквально через 5–10 минут после того, как мы там появились. Причем сообщение передавалось не единожды. Те, кому было чего опасаться, выбрали объездной путь.

Слух осмотра не заменит

Только в Гомельской области за десять месяцев выявлен 51 381 факт отсутствия техосмотра у автомобилистов. При том, что за такой же период прошлого года их было 36 680. Тенденция налицо.

В разговорах водители ссылаются на то, что могут самостоятельно контролировать состояние авто. Главным же инструментом диагностики выступает слух, определяющий по звуку работу двигателя. А в случае сомнений можно проконсультироваться с другими «знающими людьми».

В Госавтоинспекции к такой методике относятся критически.

— Безусловно, отсутствие техосмотра — это дополнительный фактор риска на дороге, — убежден заместитель начальника УГАИ УВД Гомельского облисполкома Андрей Гаркуша. — Каким бы опытным ни был водитель, он не может проверить исправность своего автомобиля так, как это сделают специалисты, используя профессиональное оборудование. Желание сэкономить вполне объяснимо, но в данном случае оно может привести к очень тяжелым последствиям...