Белорусские футболисты, которые стали чемпионами за рубежом 4.12.2017, 9:44

ЮРИЙ КЕНДЫШ

ФОТО: ALYGA.LT

Наши игроки любят Балтию и она отвечает взаимностью.

Белорусские футболисты уже давно не завоевывают медали в сильных чемпионатах. Зато часто делают это в чемпионатах проще. Этот год не стал исключением. Расскажем о достижениях наших легионеров подробнее, пишет tribuna.com.

Юрий Кендыш

Клуб: «Шериф» (Молдова)

Награда: «золото»

Чем отметился в этом сезоне? 7 матчей, 2 гола

В конце лета БАТЭ решил немного почистить состав и отправил Кендыша в аренду тираспольский «Шериф». Сначала трансфер казался немного странным. Все-таки чемпионат Беларуси не хуже молдавского, развиваться можно было и здесь. Но все, что произошло с Кендышем за последние месяцы, говорит об обратном.

В этом сезоне бывшая команда Леонида Кучука играет в групповой стадии Лиги Европы. И в отличие от БАТЭ, имеет реальные шансы пройти в плей-офф. Тираспольцы еще ни разу не проиграли в групповой стадии (победили и сыграли вничью с «Локомотивом», обыграли и поделили баллы с «Фастовом», расписали мировую с «Копенгагеном»), а Кендыш принял участие во всех 5 матчах. После виктории над «Локо» Юрий вообще признался, что эта победа – большой шаг в его карьере.

В чемпионате Молдовы у белоруса тоже не было никаких проблем. За интернационал из Приднестровья – из 23 футболистов за «Шериф» играют лишь 8 молдован – Кендыш провел 7 матчей, и в конце ноября дважды поразил ворота «Милсами», главного конкурента «желто-черных» за первую строчку. Что интересно, для самого Кендыша этот дубль стал первым в карьере, и за тур до конца чемпиона он принес коллективу итальянского коуча Роберто Бордина 16-й чемпионский титул.

Как признался сам Кендыш, на данный момент его все устраивает. Он хоть и принадлежит БАТЭ, но его нынешний клуб может выкупить футболиста. И если учитывать то, что из «Шерифа» игроки частенько уезжают на Запад, то вариант продолжения карьеры вполне неплохой. Последний пример – нападающий из Буркана-Фасо Сирил Байала, подписавший в августе четырехлетний контракт с французским «Лансом». А ведь пару лет назад Кендыш не нужен был даже «Днепру».

Дмитрий Платонов

Клуб: «Спартак» (Юрмала)

Награда: «золото»

Чем отметился в этом сезоне? 15 матчей, 4 гола

Кажется, на четвертом десятке бывший форвард БАТЭ нашел свою команду. За два года, проведенных в Латвии, Платонов стал двукратным чемпионом, обладателем Кубка Латвии. А ведь еще зимой ходили слухи, что Платонов Латвию покинет, но на берегу Балтийского моря Дмитрий все-таки остался.

Второе «золото» в истории юрмальцы завоевали в конце октября, переиграв будущего серебряного призера «Лиепаю». В итоге преимущество над главным конкурентом составило 9 очков. За год Платонов снизил свою результативность с 11 до 4 голов, но все равно остался игроком основы клуба армянского бизнесмена Спартака Мелкумяна. Дмитрий провел в этом сезоне 15 игр, что для Латвии не самый плохой показатель. Дело в том, что в тамошней высшей лиге в этом году принимали играли всего лишь 8 клубов, которые провели между собой 24 встречи.

Что интересно, Платонов в Латвии поработал за эти два сезона с двумя тренерами солигорского «Шахтера» – сначала с Олегом Кубаревым, а потом с Мареком Зубом.

Сергей Пушняков

Клуб: «Спартак» (Юрмала)

Награда: «золото»

Чем отметился в этом сезоне? 16 матчей, 0 голов

Пушняков – еще один белорус из чемпионской дружины «Спартака». В Латвию экс-хавбека «Минска» в прошлом году забрал Кубарев, сделав из него основного игрока команды. В принципе, после ухода Олега Михайловича статус Сергея не изменился. В этом сезоне он отыграл 16 матчей, в среднем проводя на поле почти по 90 минут.

Иван Маевский

Клуб: «Астана» (Казахстан)

Награда: «золото»

Чем отметился в этом сезоне? 30 матчей, 3 гола

Многие со скепсисом отнеслись к переезду Маевского из «Анжи» в казахстанскую «Астану» и увидели в этом трансфере шаг назад. Но Маевский реально раскрылся в этом сезоне. Парень провел 30 матчей в первенстве Казахстана, стал чемпионом, попал в символическую сборную турнира и был признан лучшим новичком команды.

Кроме того, у Маевского есть шансы получить и личную награду в Беларуси. По мнению Николая Ходасевич, именно Иван – лучший футболист Беларуси. Что интересно, победа в чемпионате «Астане» досталась непросто. Коллектив Станимира Стойлова лишь на один балл опередил «Кайрат» Андрея Аршавина.

Кстати, в уходящем году Маевский отличился парочкой неплохих голов. Вот так он, к примеру, уложил на лопатки в квалификации Лиги чемпионов «Легию».

В ЛЧ казахстанцы так и не пробились, зато прямо сейчас имеют неплохие шансы на выход в нокаут-раунд Лиги Европы. За тур до конца группового турника «синие» в группе А отстают лишь на очко от пражской «Славии», занимающей вторую строчку.

Игорь Шитов

Клуб: «Астана» (Казахстан)

Награда: «золото»

Чем отметился в этом сезоне? 27 матчей, 1 гол

Прошлой зимой ходили разговоры, что Шитов может перейти в солигорский «Шахтер», летом Игоря вообще называли слабым звеном в составе чемпиона Казахстана, а его фол в матче с «Селтиком» в плей-офф Лиги чемпионов привел к пенальти, который вывел шотландцев в группу ЛЧ.

Но Шитов явно не отчаивался. Прямо сейчас он является основным защитником команды, и недавно был включен в символическую сборную чемпионата Казахстана.

Александр Быченок

Клуб: «Тракай» (Литва)

Награда: бронза

Чем отметился в этом сезоне? 27 матчей, 1 гол

Весельчак из Могилева так прижился в Литве, что ему впору выдавать гражданство прибалтийской страны. В «Тракае» Александр проводит третий сезон, и опять завоевал с командой медали. К двум серебряным кругляшам, завоеванным в 2015-м и 2016-м годах, Быченок добавил бронзовый.

Если отталкиваться от ростера, то «Тракай» мог бы и претендовать на что-то более весомое. У «рыцарей» подобралась реально неплохая банда. На поле в составе команды экс-коуча минского «Динамо» Олега Василенко выходил и Дейвидас Чеснаускис, и Динияр Билялетдинов, и загадочного либериец Оскар Дорли, и бомбардир Максим Максимов, который едва не оказался зимой в «Минске». Но это все равно не помогло команде. От первого места, на котором расположилась «Судува», «Тракай» отстал на 7 очков, а от серебряного призера «Жальгириса» – на 3.

Павел Крук

Клуб: «Тракай» (Литва)

Награда: «бронза»

Чем отметился в этом сезоне? 14 матчей, 0 голов

Год назад экс-игрок минского «Динамо» и «Березы-2010» мог подписать контракт в Бресте, но в итоге оказался в «Тракае». И наверняка доволен. Да, играет он не так много. Последние пару месяцев он вообще был без игровой практики. Но парень уже успел дважды побывать с командой на пьедестале, поучаствовать в Лиге Европы. Согласитесь, неплохой показатель для белорусского игрока, который практически не играл в родной высшей лиге.