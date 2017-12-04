Эксперт: Знаете ли вы, что «ваше» жилье на самом деле принадлежит государству? 4.12.2017, 9:46

Почему белорусы оказались в «коммунальной ловушке».

Жилье советского образца задумывалось как полностью государственное и государственными гигантскими структурами обслуживалось.

Сегодня собственник квартиры – простой человек, но обслуживает квартиру целое министерство ЖКХ, и на его решения простому человеку повлиять невозможно.

Газовые, отопительные, водопроводные, вентиляционные, электрические, телевизионные, телефонные, канализационные сети, вывоз мусора, лифты, автостоянки – без всего этого современный дом мертв и не имеет цены. Но всем перечисленным так или иначе управляет государство. Так что вам, если подумать, принадлежит не само жилье, а только право жить в нем.

«Тем временем ради все большего количества так называемых собственников их ячейки в муравейниках, построенных на государственной земле – не по карману. С нового года оплата повысится на четверть», – добавляет эксперт программы «Асабісты капітал» на телеканале «Белсат» Михаил Залесский.

Прогнозируется, что за стандартную двухкомнатную квартиру коммуналка вместо нынешних 58 рублей в следующем году будет 72. А как будет выглядеть структура коммуналки, и как чиновники планируют решать проблемы ЖКХ – смотрите в сюжете программы «Асабісты капітал».