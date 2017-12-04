Россиянин: Хочу монголо-татарского ига! 19 4.12.2017, 9:57

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Оно было более гуманным, чем режим Путина.

«Уроки истории в школе помним? Было некогда, в далекие-далекие века, такое монголо-татарское иго. Оно, иго это самое, как учили нас в школе, надолго задержало развитие Руси-России, не дало ей стать такой же культурной и развитой, как бездуховная Европа, и вообще был мрак и ад», - пишет российский историк и публицист из Иркутска Михаил Кулехов.

«В детали ига школьный курс истории не вдавался. Иго да иго. Потом только, читая всяческие исследования по истории вопроса, с удивлением узнаешь, что церквы эти самые монголо-татары не рушили, наместников своих не ставили, по пятам за людьми не ходили, в законы данников своих не лезли. Даже комендантский час, оккупанты пархатые, не устанавливали. Жили, выходит, русские люди под монголо-татарским игом своими законами, своими правилами, своей верой. И платили они, стало быть, «царю ордынскому» пресловутую «цареву десятину» – каждый десятый рубль, гривну, талер и шекель от собранных в каждом княжестве податей.

Вот, значится, такое оно и было, ненавистное иго. Которое – по до сей поры общепринятому мнению – стало несносным и губительным для нашей страны и нашего народа.

Передо мной лежит коротенький текст. Озаглавленный «Богучанская ГЭС увеличила выработку и налоговые выплаты в первом полугодии 2017 года».

Для понимания истории вопроса. Богучанская ГЭС – четвертая в составе Ангарского каскада (Иркутская, Братская, Усть-Илимская и вот теперь Богучанская гидроэлектростанции). Нет, дефицита электроэнергии у нас в Байкалии нет. Более того. Есть избыток. Самая крупная ГЭС Ангарского каскада – Братская – работает едва на 20 процентов своей мощности. Легко может увеличить выработку вдвое-втрое. Но построили, вишь, еще одну. Затопив при этом несколько десятков сел. Выгнав с веками занимаемой земли десятки тысяч людей.

И что же мы имеем с этой «великой стройки»?

Цитирую документ:

«Увеличились платежи в бюджеты разных уровней. Всего в первом полугодии 2017 года уплачено 2 млрд. 866,9 млн. рублей. Федеральный бюджет получил от ПАО «Богучанская ГЭС» 2 млрд. 141 млн. рублей. В бюджет Красноярского края (сама ГЭС находится на территории Красноярского края, а половина земель, затопленных в результате ее строительства – в Иркутской области, но тут налогов нет никаких вообще) Богучанская ГЭС заплатила 632,4 млн. рублей. Отчисления в местный бюджет (Кежемский район и город Кодинск) составили 9 млн. 540 тысяч рублей».

Район Кежемский, но села Кежма больше не существует. Оно затоплено водохранилищем Богучанской ГЭС. Люди, жители Кежмы, Невона, еще множества сел и деревень, веками на своих землях занимавшиеся разными промыслами, теперь насильно переселены в Красноярск, в Иркутск, и сейчас мыкаются в чужой им среде, не имея ни работы толком, ни источников доходов. И вот за все это – за то, в сравнении с чем монголо-татарское нашествие кажется сущей возней в песочнице – Красноярский край получает 22 процента всех налогов. А Кежемский район, наиболее пострадавший от строительства, на территории которого, собственно, эта ГЭС и находится – ажно 3,5 процента.

Ах, вы хотите сказать, что это «частный случай»?

Оксана Козловская, председатель Законодательной Думы Томской области, говорит: «Томская область входит в пятерку регионов-лидеров по объему налоговых отчислений на душу населения. В 2014 году в нашем регионе оставалось лишь 30 процентов от общего объема собранных налогов. В 2015 году эта цифра чуть-чуть уменьшилась, и теперь мы отправляем в федеральный центр не 70, а 69 процентов».

Ну ладно, не будем про Сибирь. Возьмем один из «регионов-доноров», к слову сказать – тот же Татарстан. Как там у татар с «игом» обстоит?

Депутат Государственной думы РФ от Татарстана Айрат Хайруллин говорит: «Из всех видов налоговых платежей 72% уходит в Москву, а лишь 28% возвращается в республику». Это Татарстан – который известен самой независимой политикой по отношению к «центру», который умеет по личным связям «выкруживать» у федералов, скажем, на празднование тысячелетнего юбилея Казани. Но даже и у них региональная доля в собираемых налогах почти та же, что и в Сибири – 28 процентов, а не 22, как у нас. Разница в общем несущественная.

Если же брать по Российской так называемой «федерации»…

В доходах консолидированного бюджета доля центра в 1999 году составляла 44 процента. В 2007 году эта доля составила 66,2 процентов (см. Википедия, статья «Межбюджетные отношения»). По словам министра регионального развития Дмитрия Козака, «70-80 % всех полномочий сейчас в руках федеральных органов, которые, хоть и представлены на территории, не несут политической ответственности за принимаемые решения».

Ну а где полномочия – там и деньги, и эта цифра (60-80 процентов) вполне точно отражает распределение бюджетных доходов между «федералами» и «регионалами». «Муниципалы» же, во всем этом, остаются вообще за бортом. Та же Википедия: «В 2006 году, по данным Минфина РФ, самодостаточными были лишь 2 % муниципалитетов, более половины доходов состояло из дотаций примерно у 60 %, наиболее тяжелое положение у 36 % муниципалитетов — регионы вынуждены были финансировать их по сметному принципу». То есть именно там, где люди живут, где решается абсолютно все проблемы каждого конкретного человека – в его городе, селе, поселке – денег нет совсем.

А вот что говорит директор региональной программы Независимого института региональной политики, доктор географических наук Наталья Зубаревич:

«Разделение полномочий с точки зрения финансового федерализма осуществляется совершенно диким способом. Стимулирование регионов походит на круговую поруку, когда бедных закармливают и они теряют всякий стимул к работе, а богатых обкладывают повышенным налоговым бременем. И у них тоже всякий стимул теряется. Межбюджетная реформа 2005 года только усилила неформальный дележ федеральной казны и наплодила лишних 15 % чиновников. Да ещё появился новый региональный спорт — бюджетный лоббизм. Новый, четвёртый бюджетный уровень — муниципальный — оказался нежизнеспособным, и реформа местного самоуправления провалилась».

Что к этому добавить? Разве что – провалилась не только реформа местного самоуправления. Провалилась вся система государственного устройства Российской федерации. Гиперцентрализм угробил и Римскую империю, и СССР – с чего бы стала исключением РФ? «Духовность» тут не спасет.

Я хочу монголо-татарского ига!

Монголо-татары не уничтожали сотнями сел и деревень. Тем более сел и деревень, которые соглашались платить им налоги.

Тем более они не затевали строек только за очередную бирюльку на халат очередному баскаку или нойону. Все, что строилось в Рязани и Суздале, Киеве и Новгороде – строили местные жители, не спрашивая ценных руководящих указаний хана Золотой Орды.

Монголо-татары не навязывали своих законов. Иной раз думаешь – зря не навязывали. По крайней мере Яса Чингизова строго запрещала сваливать в реки и озера всякую гадость. Животных мучить запрещала. Ну да ладно. Факт – монголо-татары своих законов покоренным не навязывали. А нам законы диктуют люди, которые и на глобусе нас не всегда найти сумеют, живущие за пол-мира от нас.

Монголо-татарские завоеватели довольны были десятью процентами собираемых каждым князем податей и пошлин. Нынче же Российская «федерация» на голубом глазу забирает из регионов до 78 процентов всех налогов. Оставляя тем, чьи земли наиболее пострадали от их выкрутасов, сумму в пределах статистической погрешности.

Монголо-татарское иго, сказывают, было нестерпимо тяжким. Оно не давало возможности культурно развиваться, экономику строить, камнем висело на шее покоренных.

Что ж тогда сказать про кремлевско-российское иго, в восемь раз (по номиналу, который всего урона и ущерба не показывает) более тяжкое?».