Мать трехлетнего ребенка: Вот такие врачи. У меня просто волосы встают дыбом 38 4.12.2017, 9:59

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Семья из Ивацевичей несколько дней добивалась, чтобы больному воспалением легких ребенку сделали снимок.

В редакцию «Першага Рэгіёну» обратилась жительница Ивацевичей Юлия Мироновская, которая попросила опубликовать историю о длительной болезни своего трехлетнего сына, которая привела к воспалению легких:

«С 15 сентября мой ребенок болел – страшный кашель. Четыре врача смотрели. Сначала наша участковая была в отпуске, смотрел один доктор, потом второй и третий. Затем наша участковая смотрела… И говорят – ничего страшного, это остаточное явление.

И, получается, с 15 сентября Никита все время подкашливал. Чтобы совсем кашель прошел – такого не было.

15 октября, я тогда была в роддоме в Бресте, а на прием с Никитой ходила моя мама. Мама спрашивала, может снимок легких нужно сделать. Врач сказала, мол, зачем вам этот снимок, не видит необходимости.

На прошлой неделе Никита заболел уже сильно. В то время я была дома после роддома, и врач ходила к нам каждый день. Я ей говорю – может снимок давайте сделаем? А она мне сказала – «а что, вы всю зиму снимки будете делать, когда каждый раз заболеет?» Ладно, думаю, ты врач, но как же не видишь этого кашля страшного? В итоге я сама прошу врача назначить нам антибиотики в уколах! Она мне – я не сторонница уколов, это старые методы. Я ей объясняю, что мы так не «вылезем» на суспензии, что кашель страшный, температура 38,3…

В пятницу поднялась температура до 39,5. Вызвали скорую, сделали укол и забрали в больницу. Муж заменился на работе и лег с Никитой в больницу в детское отделение, потому что я дома с маленьким ребенком.

В пятницу под вечер легли, а снимок легких сделали только в понедельник в 17 часов, потому что некому было его расшифровать. И то, я настояла на том, чтобы сделали этот снимок.

Сделали снимок – воспаление легких… Сказали, 10 дней лечения, потом на повторный снимок.

Вот такие врачи. А если бы я не настояла на этом снимке? У меня просто волосы встают дыбом, когда я думаю о том, что могло бы быть. Да у меня дед умер от осложнения на воспаление лёгких, а тут ребенок трехлетний!»