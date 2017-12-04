Названы 10 самых удивительных отелей мира 4.12.2017, 10:09

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Эти отели настолько прекрасны, что хочется оказаться там немедленно.

Выбирайте, куда хотите отправиться, пишет lifehacker.ru.

1. Отель с подводным номером, Танзания

Отель Manta Resort расположен на Занзибаре. Неподалеку от него дрейфует уникальный трехпалубный сьют. Первая палуба с гостиной и ванной находится на уровне моря. Вторая представляет собой площадку для отдыха, где днем можно загорать, а ночью любоваться звездным небом. Но самое интересное — третий уровень. Он находится под водой. Это спальня, где вместо телевизора — панорамные окна, за которыми кораллы, экзотические рыбы и прочие обитатели морских глубин.

2. Отель-телебашня, Нидерланды

Отель Euromast расположен в здании бывшего телевизионного центра — знаменитой «Евромачты». Его роскошные номера возвышаются над шопинг-районом Роттердама. Из окон апартаментов открывается великолепный вид. Но еще более головокружительная панорама предстает взору, когда поднимаешься в специальной вращающейся кабинке на смотровую площадку на высоту 185 метров.

3. Отель на дереве, Швеция

Неподалеку от городка Лулео, в лесах Харадса, расположен отель с современной мебелью и бесплатным Wi-Fi. Что тут необычного? Номера висят на деревьях! Комплекс Treehotel включает в себя пять тематических домиков: «НЛО», «Птичье гнездо», «Зеркальный куб», «Синий конус» и «Хижина». Посетители в восторге от оригинального дизайна Treehotel и чувства единения с природой.

4. Отель в пещере, Италия

Изюминка Sant’Angelo Luxury Resort — неповторимая архитектура и атмосфера. Отель расположен в историческом квартале города Матеры, его номера буквально вырублены в скале, а из окон открывается великолепный вид на храм и горы Базиликаты. При этом находиться в пещерах из туфа очень комфортно: в номерах современная мебель, ванна, душ, интернет, мини-бар.

5. Отель с домиками эскимосов, Финляндия

Туристический комплекс Kakslauttanen расположен за полярным кругом. Одно из главных развлечений, предлагаемых гостям, — проживание в стеклянных иглу, где, лежа в теплой постели, можно любоваться северным сиянием. Больше всего шансов увидеть радужные узоры с конца августа по апрель. Ну а в ожидании чуда можно покататься на собачьих упряжках, искупаться в проруби или сходить в сауну.

6. Отель-поезд, Великобритания

The Old Railway Station — место для тех, кому близка дорожная романтика. В XIX веке здесь располагался вокзал. Сейчас это изысканный отель с бесплатным Wi-Fi. Зал ожидания теперь служит гостевым лаунджем. Из него можно выйти на платформу, где летом постояльцам подают завтрак, и пройти к номерам. Последние находятся в переоборудованных пульмановских вагонах времен короля Эдуарда.

7. Отель-оазис, Объединенные Арабские Эмираты

Полноценно отдохнуть можно не только на морском побережье, но и посреди пустыни. Отель Al Maha A Luxury Collection Desert Resort And Spa — лучшее тому подтверждение. В дубайских песках стоят комфортабельные бунгало с отдельными бассейнами и старинной мебелью. Также постояльцам доступен оздоровительный центр, сауна, несколько ресторанов и экскурсии на верблюдах по пустыне.

8. Отель-тюрьма, Германия

В центре города Кайзерслаутерн, неподалеку от Японского сада, в здании бывшей тюрьмы расположен отель Alcatraz, в котором любой постоялец может почувствовать себя заключенным. Если захочет, конечно. Наряду с обычными апартаментами есть номера-камеры с решетками и тюремными койками. При желании даже завтрак могут подавать через окно в железной двери. Хорошо, что покинуть казематы можно в любой момент.

9. Футуристичный отель, Польша

Отель Blow Up Hall 5050 — рай для гиков. Ультрасовременный дизайн плюс новейшие технологии позволяют почувствовать себя в будущем. Так, постояльцам вместо привычного карточного ключа от номера выдается iPhone. Смартфон не только открывает двери, но и помогает оставаться на связи во время пребывания в Познани.

10. Капсульный отель на Эльбрусе, Россия

Идеальное пристанище для любителей горнолыжного спорта. Отель LeapRus позволяет насладиться восхитительными закатами и рассветами на склоне неприступного Эльбруса на высоте почти четырех тысяч метров. Номера хоть и небольшие, но очень уютные: удобные спальники, полы с подогревом, бесплатный интернет и панорамные окна.