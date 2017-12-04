Белорусские предприниматели объединились, чтобы противостоять крупным торговым сетям 5 4.12.2017, 10:18

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Фото: «Радыё Свабода»

Розничные торговцы создали «Клуб взаимопомощи 100 друзей».

Активные предприниматели, работающие в сфере розничной торговли продуктами питания, создали кооператив «Клуб взаимопомощи 100 друзей». Его задача — противостоять крупным торговым сетям.

Как пишет на сайте «Белрынок» сопредседатель Республиканской конфедерации предпринимательства Виктор Маргелов, сейчас в кооперативе более 20 магазинов.

- Объединив усилия, мы пытаемся добиться условий, сопоставимых с теми, в которых работает крупный продуктовый ретейл. Конечно, добиться полного равенства невозможно: все же это функция государства — выстраивать равные условия деятельности мелких и крупных предприятий. Однако, поскольку государство с данной задачей не справляется, мы вынуждены делать это сами, и определенные успехи у нас уже есть.

В силу своих объемов мы не в состоянии диктовать условия производителям и поставщикам, но уже можем разговаривать с ними на равных. Уже есть примеры получения взаимовыгодных условий от наших производителей.

Мы гарантированно платим, и это наше преимущество. Крупные сети никогда не платят день в день, они растягивают это удовольствие, и, чего греха таить, взять с них деньги потом — огромная проблема. Многим производителям ретейлеры не платят годами. Мы же четко договариваемся о предельных сроках оплаты и строго придерживаемся их.

Можно сказать, мы создали виртуальный логистический центр. Мы централизованно нанимаем транспорт, предварительно собираем заявки, формируем пакет предложений, выбираем из заявок поставщиков наиболее интересные, заказываем, привозим и распределяем.

Наше объединение включает предприятия из разных регионов страны. Мы готовы принять в свои ряды всех заинтересованных в честной совместной работе. Нас осталось не так уж много: например, в Минске это несколько десятков небольших магазинов, принадлежащих независимым собственникам, притом что в столице действует свыше 3000 магазинов.

Благодаря таким, как мы, цены на овощи, например на помидоры, очень сильно упали. Мы постоянно делаем ценовые сверки. Могу похвастаться тем, что в наших магазинах в регионах цены ниже, чем в известных сетях.

У нас нет никаких обид на сети. Они работают в своих рамках, мы — в своих, но раз назвался хищником — будь им. Мы просто пытаемся выжить в сложившейся ситуации. Правда, я не питаю иллюзий относительно того, что наших потуг хватит для решения проблемы. На днях деловое сообщество обратилось к первому вице-премьеру правительства Василию Матюшевскому с пакетом предложений по реальному выравниванию условий хозяйствования малых и крупных участников рынка, в том числе в розничной торговле.

В последние три года положение малых и средних предприятий, занятых в розничной торговле, приблизилось к невыносимому. С одной стороны, снизился потребительский спрос, с другой — сложились чрезвычайно неравные условия хозяйствования с крупными торговыми сетями.

У сетей есть такие преимущества, которые невозможно восполнить мелкому частнику, даже добросовестно работая по 25 часов в сутки. Это прежде всего огромная поддержка административного ресурса. Например, согласно декрету № 10, сетевикам предоставляются земля и некоторые услуги бесплатно. С другой стороны, они обладают ничем не уравновешенной рыночной силой, которая позволяет им на 99 % диктовать свои условия и по ценам, и по другим аспектам взаимодействия. Редко какой поставщик способен на равных вести переговоры с крупными торговыми сетями.

В результате в стране происходит стремительная монополизация розничной торговли. Так, по официальным данным за 2015—2016 годы, и без того немаленькая доля (свыше 60 %) крупных сетей продовольственной торговли в товарообороте страны увеличилась еще более чем на 10 %. Думаю, в нынешнем году она покажет неменьший рост.

Логично, что одновременно малые и средние предприятия розничной торговли массово закрываются. Для покупателей это чревато тем, что в конечном счете у них не будет выбора. Нет никакой гарантии, что в условиях монополизации конкурентные цены сохранятся.

Не имея возможности «войти» в сети, мелкий и средний производитель тоже прекращает развиваться. Получается, что, развивая крупные торговые сети, мы, по сути дела, гробим отечественную промышленность, которая могла бы работать на прилавок.

Мы убеждены в том, что ситуацию нужно исправлять. В противном случае в стране будет функционировать узкий круг сетей, причем очень неустойчиво работающих. Многие из них находятся в тяжелом финансовом положении, не платят своим поставщикам — все это приводит к нарастанию задолженностей в банках и к другим негативным последствиям.

Мы считаем, что розничная торговля — это область для мотивированных белорусских собственников. Для ее развития не нужны иностранные собственники и зарубежные кредиты. Минимум, который сейчас нужно сделать, — остановить развитие крупных торговых сетей и начать подтягивать малые и средние предприятия в этой сфере.