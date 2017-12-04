«Магнит» Нацбанка: Белорусов хотят оставить без валюты 33 4.12.2017, 10:48

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Фото: AP

Регулятор хочет, чтобы граждане обменяли валюту на рубли.

Несмотря на значительное снижение ставок по валютным депозитам в белорусских банках, белорусы по-прежнему большую часть своих валютных сбережений хранят в иностранной валюте.

В связи с этим Нацбанк решил заставить банки сократить ставки в еще большей степени, пишет select.by.

В этих целях правление Нацбанка 30 ноября приняло решение с 1 января 2018 года увеличить норматив отчислений банков и небанковских кредитно-финансовых организаций в фонд обязательных резервов от привлеченных средств в иностранной валюте с 15% до 17%. Это заставит коммерческие банки снизить проценты по депозитам, чтобы компенсировать дополнительные расходы на отчисления в резервы.

Более того, с 1 декабря 2017 года Нацбанк снизил ставки по постоянно доступным и двусторонним операциям поддержки ликвидности банков в белорусских рублях с 13% до 12% годовых. Это касается кредитов овернайт, ломбардных кредитов по фиксированной ставке и сделок своп в белорусских рублях. Это сделает ниже стоимость заимствований для банков в белорусских рублях.

Свое решение в Нацбанке обосновали желанием повысить привлекательность операций в белорусских рублях по сравнению с валютными, а также закрепить положительную тенденцию снижения доли валютных депозитов. В сообщении Нацбанка было отмечено, что доля валютных вкладов в общей структуре депозитов уменьшилась до 67,9% в октябре 2017 года с 76,2% в январе 2016 года. В Нацбанке подчеркнули, что это по-прежнему высокий уровень.

Что касается уменьшения процентов по инструментам поддержки ликвидности банков, то в Нацбанке также сослались на планируемый переход к новому операционному ориентиру денежно-кредитной политики — процентной ставке по однодневным межбанковским кредитам в белорусских рубля. Но в Нацбанке не пояснили, что означает такой переход.

Кроме того, в Нацбанке сообщили о своем намерении продолжить реализацию мер, направленных на снижение долларизации белорусской экономики. Такие меры принимать наверняка придется, так как осуществленные действия, скорее всего, должного эффекта не окажут.

Однако ставки по валютным депозитам и так настолько малы, что их дальнейшее снижение не особенно повлияет на настроения держателей валюты (например, средняя ставка по новым валютным депозитам физических лиц на срок до 1 года в октябре 2018 года составила 0,9%).