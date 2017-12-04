Надежда Скардино: Я собралась и поехала дальше 1 4.12.2017, 10:52

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Надежда Скардино

Фото: biathlon.by

Белорусская биатлонистка рассказала, как преодолела проблемы на старте гонки преследования.

Победительница индивидуальной гонки на этапе Кубка мира по биатлону Надежда Скардино подвела итог выступления в гонке преследования, где она финишировала 6-й, пишет «Трибуна».

«Когда стартуешь в начале, обгонять кого-то сложнее, потому что в этой группе сильные соперники. Сегодня, выходя на дистанцию после стрельбы, я зацепилась за палку и упала, но собралась и поехала дальше.

Четыре «ноля» на огневых рубежах, конечно, радуют – долго выцеливала, но оно того стоило. К тому же мы выступали в сложных погодных условиях: на пристрелке ветер был очень сильный, во время гонки он утих, но тем не менее был, поэтому приходилось делать поправки и реагировать на условия.

У меня и раньше были успешные гонки преследования в Антхольце и Поклюке, когда удавалось попасть в число призеров, но сегодняшнее шестое место – тоже хорошо. Конечно, я рада – для меня это безумно хорошее начало сезона. И я очень надеюсь, что все это продолжится.

Сегодня я хочу сказать спасибо нашим сервисменам – лыжи были просто супер!» – заявила Скардино.