Российские олигархи дистанцируются от Кремля 6 4.12.2017, 10:59

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Путин все более становится «неприкасаемым».

Российская газета «Ведомости» отмечает, что угроза санкций вынуждает российских олигархов дистанцироваться от Кремля. Чем ближе февраль 2018-го, когда минфин США должен подготовить перечень российских бизнесменов - кандидатов в новый санкционный список, тем более токсичным становится прежде почетный статус «близкого к Кремлю предпринимателя». Фактически, считает газета, санкционная угроза ставит олигархов перед выбором: за Путина или за бизнес?

Понятно, пишут «Ведомости», что выбирать олигархам совершенно не хочется. И вот уже бизнесмены из первой сотни списка Forbes анонимно жалуются СМИ, что не понимают, как себя вести.

Бизнесмены ищут возможности минимизировать публичные контакты с Путиным. Со ссылкой на слова одного из олигархов, который принимает участие во всех профильных встречах Путина, газета пишет, что из графика бизнесмена на ближайшие полгода исключены все мероприятия с участием президента. И таких олигархов, отмечает издание, в первой сотне несколько.

Игра в прятки едва ли поможет: во-первых, статус близкого к Кремлю человека небыстро зарабатывается и небыстро снимается. Во-вторых, а куда бежать? Приглашение к президенту - неформальный орден Почета: от него не принято отказываться. Владелец «Мечела» Игорь Зюзин позволил себе однажды «проболеть» совещание у премьера Путина - обещание "прислать доктора" стоило компании $5 млрд. Геннадий Тимченко, подпавший под санкции еще в 2014 году, назвал их честью для себя - а что значит вся эта нынешняя суета и жалобы СМИ? Что протекционизм лоялистов уже не привлекает? Что Родине нечего предложить сопоставимого с мировым рынком? Что быть лоялистом и бизнесменом одновременно уже нельзя? Кремль уже назвал угрозу санкций планом поссорить российский бизнес с властью.