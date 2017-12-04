«В 90-е было проще откупиться от бандитов»: Сельчане бунтуют против газовщиков 17 4.12.2017, 11:59

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Газовая служба придумывает новые поборы и отключает отопление в зимнее время.

В субботу представители газовой службы приехали в деревню Кабаки Березовского района. Нескольким жителям деревни отключили газ. Газовики заявили, что предупреждали людей давно о необходимости замены алюминиевых гофр на изготовленные из нержавейки, пишет «Першы рэгіён».

Люди же возмущаются, что все-равно могли бы дать месяц на устранение проблемы, а не отключать газ во время отопительного сезона.

Представители газовой службы высказали претензии, что гофры дымоходов должны быть из нержавейки, а не алюминиевыми. Как рассказал один из жителей Кабаков, ему уже собирались отключить газ, но он пообещал сейчас-же гофру заменить:

«Приехали два мужчины, посмотрели, автоматика котла работает, гофра целая, но сказали меняйте до обеда, или отключим газ. Сказали, не положено, чтоб алюминиевая была, ставьте из нержавейки. То пообещал им, что сейчас поеду и куплю, а то уже хотели отрезать газ. Съездил в Березу, купил гофру и поставил».

Еще один из жителей Кабаков, Александр Колодинский, также вынужден был в срочном порядке ехать в Березу за гофрой:

«Приехали, отключили газ, потому что не заменены гофры на вытяжку. В прошлом году были, сказали, желательно поменять. Чтобы обязательно менять никто ничего не сказал, а сейчас приехали и отключили. Я говорю, что маленький ребенок в доме – а никого это не волнует.

Я поехал вот, купил гофру за 52 рубля, приехал, поставили мне. Вопрос в другом – я арендую это жилье у колхоза. Но я позвонил, мне сказали, что обязан сам ставить. При этом каждый месяц с меня удерживают арендную плату и за капитальный ремонт жилья. Но, на самом деле, ни краски мне никто не дал, ни ржавого гвоздя».

Приезд газовиков вызвал у некоторых жителей Кабаков негодование:

«Ну вот нету у людей денег гофру поменять, а они взяли отрубили газ. Для чего? Пускай бы сказали – вот вам месяц. А через месяц приехали бы с проверкой. И это надо делать летом, а не зимой. Вот сейчас отопительный сезон, и как им без газа?»

Прямо на глазах у журналистов женщина с плачем пыталась пристыдить сотрудников газовой службы:

«Я не работаю, а мне надо менять. За какие я деньги поменяю? У меня пятеро детей, я целый год не работаю, после операции, и муж 200 рублей получает. И что мне сейчас делать?»

На вопрос журналистов, присутствующих в то время в Кабаках, представители горгаза пояснили, что «людей год назад предупреждали, что не положено, чтобы на дымоход ставили алюминиевые гофры». Специалист газовой службы рассказал, что есть соответствующее решение, и в договорах с населением прописывается, что «на вентиляционные каналы можно ставить алюминиевые гофры, а на дымоходы нельзя».

Как рассказали рабочие горгаза, отключение газа за алюминиевые гофры производится не только в Кабаках, но и в других населенных пунктах района. Чтобы заново подключить газ людям придется заплатить газовикам за вызов.

Местный «депутат сельсовета» Валерий Билибуха заявил «Першаму Рэгіёну», что считает «подлым» отключение газа в отопительный период:

«Пару метров этой трубы нержавейки стоит 52 рубля. Ну вот и представьте, насколько это накладно колхознику при зарплате в 250 рублей. Склады загруженные, вот и придумали очередной способ отъема денег у населения. Ну ладно те котлы, газовые плиты – понимаю, там срок эксплуатации. Но, из-за гофры зимой отключать газ у людей с маленькими детьми? А при этом еще сдирают деньги, по 18 рублей, за обучение обслуживанию дымоходов… Да в «лихие» 90-е годы было проще откупиться от бандитов, чем сегодня от властей».