Стих и фото белорусского поэта-патриота нашли в Японии 1 4.12.2017, 12:11

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Интересную находку сделал белорусский ученый во время поездки в Страну восходящего солнца.

Доктор филологических наук, один из основателей Международной ассоциации белорусистов, создатель Белорусского общественно-культурного товарищества в Санкт-Петербурге Николай Николаев рассказал об уникальной находке, которую он сделал во время поездки в Японию, передает «Радыё Свабода».

По данным исследователя, в музее Удяку Акита в небольшом городке Кураиси префектуры Аомори сохраняется фотографии расстрелянного белорусского поэта Павлюка Шукайло.

«Большая радость - найти в далекой японской провинции автограф уроженца Берестовицкого района Павлюка Шукайло со строками его стиха, - поделился новостью в Facebook Николай Николаев. - Поэту пришлось упасть ниц на нашу землю, его расстреляли в 1938 году (по другим сведениям - в 1939-м. - прим.) ».

Вот отрывок из стихотворного произведения, написанного автором от руки прямо под снимком.

..Браткі мае,

у мазгох і душы

адчынеце венцілятары,

вочы палкія накіруйма на жыццё.

Зачым ніцам

на зямлю падаць —

зямлю падпарадкуем

пад свой закон!..

Павлюк Шукайло - белорусский поэт, критик, прозаик, профессор. Родился в 1904 году в деревне Малая Лапеница бывшего Волковысского уезда, ныне Гродненский район.

В начале 1920-х - участник подпольного революционного движения в Западной Беларуси. Перешел через границу в БССР, от 1925 году руководил филиалом «Молодняка» в Слуцке и редактировал окружную газету. В 1926-м поступил на литературно-лингвистическое отделение педагогического факультета БГУ. На следующий год организовал в Минске «Белорусскую литературно-художественную коммуну».

1 ноября 1938 года арестован и в апреле следующего года осужден Военной коллегией Верховного суда СССР к высшей мере наказания. Похоронен на кладбище «Коммунарка» под Москвой. Посмертно реабилитирован в 1959-м.