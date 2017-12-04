Стих и фото белорусского поэта-патриота нашли в Японии

Стих и фото белорусского поэта-патриота нашли в Японии1
- 4.12.2017, 12:11
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Интересную находку сделал белорусский ученый во время поездки в Страну восходящего солнца.
Доктор филологических наук, один из основателей Международной ассоциации белорусистов, создатель Белорусского общественно-культурного товарищества в Санкт-Петербурге Николай Николаев рассказал об уникальной находке, которую он сделал во время поездки в Японию, передает «Радыё Свабода».
По данным исследователя, в музее Удяку Акита в небольшом городке Кураиси префектуры Аомори сохраняется фотографии расстрелянного белорусского поэта Павлюка Шукайло.
«Большая радость - найти в далекой японской провинции автограф уроженца Берестовицкого района Павлюка Шукайло со строками его стиха, - поделился новостью в Facebook Николай Николаев. - Поэту пришлось упасть ниц на нашу землю, его расстреляли в 1938 году (по другим сведениям - в 1939-м. - прим.) ».
Вот отрывок из стихотворного произведения, написанного автором от руки прямо под снимком.
..Браткі мае,
у мазгох і душы
адчынеце венцілятары,
вочы палкія накіруйма на жыццё.
Зачым ніцам
на зямлю падаць —
зямлю падпарадкуем
пад свой закон!..
Павлюк Шукайло - белорусский поэт, критик, прозаик, профессор. Родился в 1904 году в деревне Малая Лапеница бывшего Волковысского уезда, ныне Гродненский район.
В начале 1920-х - участник подпольного революционного движения в Западной Беларуси. Перешел через границу в БССР, от 1925 году руководил филиалом «Молодняка» в Слуцке и редактировал окружную газету. В 1926-м поступил на литературно-лингвистическое отделение педагогического факультета БГУ. На следующий год организовал в Минске «Белорусскую литературно-художественную коммуну».
1 ноября 1938 года арестован и в апреле следующего года осужден Военной коллегией Верховного суда СССР к высшей мере наказания. Похоронен на кладбище «Коммунарка» под Москвой. Посмертно реабилитирован в 1959-м.