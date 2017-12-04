Владелец Opel Omega: Авто не капризное, но подвержено коррозии 10 4.12.2017, 12:26

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Белорус назвал плюсы и минусы модели 2001 года.

Opel Omega – немецкий автомобиль бизнес-класса, выпускавшийся подразделением корпорации GM Opel с 1986 по 2003 год. Последняя буква греческого алфавита для имени этого автомобиля была выбрана не случайно – в штаб-квартире компании решили, что у Omega не будет модели-преемницы. Об Opel Omega 2001 года выпуска intex-press.by рассказал ее владелец Владислав Торкайло.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА. Сергей Волчецкий, специалист автосервиса «Кола»:

– Opel Omega начали выпускать с сентября 1984 года, сменив на конвейере Opel Rekord. Имел две разновидности кузова – четырехдверный седан (Opel Omega) и пятидверный универсал (Opel Omega Сaravan).

Салон автомобиля очень просторный. Передние сиденья имеют механические регулировки продольного перемещения и наклона спинки, с помощью которых легко устроиться водителю любой комплекции – даже ростом более двух метров. Материал обивки – материя, шерсть, велюр или кожа. Автомобили поздних годов выпуска в хороших комплектациях имели в панели приборов и дверных панелях вставки под дерево.

Автомобиль уверенно ведет себя на дороге при любых погодных условиях, быстро набирает скорость. За счет массы и габаритов Opel Omega очень комфортный и устойчивый, на трассе очень приятен в управлении. Еще один плюс автомобиля – доступная стоимость запчастей. В наличии много аналоговых, оригиналы можно найти и на разборе. В общем Opel Omega подойдет для человека, который хочет большой, комфортный и относительно недорогой автомобиль на все случаи жизни.

Автомобиль я купил в этом году, буквально несколько месяцев назад. До этого у меня также был Opel Omega, но постарше и с другим мотором. В этой машине меня подкупили ее размеры и мощность мотора. К тому же я искал автомобиль для семейных поездок: у нас с женой маленький сын. С момента покупки Opel Omega я пока ни разу о своем выборе не пожалел.

ПЛЮСЫ

Внешний вид и салон. Хоть машина и 2001 года выпуска, смотрится она современно и интересно. Места в салоне автомобиля много, я бы даже сказал – очень много. Кресла удобные, с авторегулировкой. Спина во время поездок не устает, ничто нигде не давит. Есть широкий подлокотник, много ящичков для полезной мелочи. Вставки под дерево смотрятся стильно. Электроника работает как часы.

Расход топлива. При объеме 2,5 литра по трассе моя машина «ест» в среднем 5–6 литров соляры на 100 километров. А по городу, в зависимости от стиля вождения, в среднем уходит около 10 литров. Я считаю, что это нормальный расход.

Запчасти и ремонт. С момента покупки серьезных поломок не возникало. Запчасти найти не проблема – если нет в Барановичах, всегда можно легко найти в Беларуси и оформить под заказ. Цены на запчасти демократичные, и это я считаю огромным плюсом.

Двигатель. Не капризный, перегревов не наблюдается, масло не кушает. Если вовремя менять фильтры и масло, мотор будет служить верой и правдой долгие годы.

Шумоизоляция. На уровне – в машине тихо и спокойно, можно уложить спать ребенка и не бояться, что его разбудят посторонние шумы за окном.

Багажник. Автомобиль изначально покупался как семейный, поэтому размерам багажника уделялось особое внимание. Так как у нас маленький ребенок, каждая поездка подразумевает перевозку довольно большого количества вещей. С этой задачей Opel Omega справляется на отлично: места на все хватает. При необходимости можно сложить заднее сиденье.

Управляемость. Opel Omega спокойно себя ведет на любом покрытии и на любой скорости. Дорогу машина держит, в повороты входит уверенно.

МИНУСЫ

Коррозия. Это болезнь Opel Omega. Особенно подвержены коррозии низы дверей и задние арки. Поэтому за автомобилем нужно тщательно следить, чтобы не запускать, иначе ржавчина пойдет «гулять» по машине.