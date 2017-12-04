Александр Мех: Я пришел в суд за справедливостью, а не оправданием 2 4.12.2017, 12:33

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Александр Мех

Фото: «Радыё Свабода»

Активист из Кобрина бьется с милицейским беспределом.

В Брестском областном суде рассмотрена жалоба общественного активиста из Кобрина Александра Меха, который 11 мая судом Кобринского района был наказан штрафом в размере 5 базовых величин за «неподчинение сотрудникам милиции».

По информации «Брестской Весны», Мех не согласился с решением районного суда и этот раз уже областному суду доказывал, что не совершал того, в чем его обвиняют. Наоборот, это милиционеры в черных масках набросились на него, нанесли ему телесные повреждения, причинившие вред здоровью.

«Я пришел в суд за справедливостью, а не за оправданием. Сотрудники милиции лгут и оснований для вторжения в квартиру у них не было, это на нас напали люди в масках... Единственное объяснение их действий – это выполнение приказа, чтобы снять просушивающая устройство, которое мы нашли в квартире», - рассказывал суду Алесь Мех об обстоятельствах происшествия.

Тем не менее, 30 ноября судья областного суда Валентина Куницкая, долго не раздумывая, постановила оставить постановление суда Кобринского района без изменений, а жалобу общественного активиста Александра Меха без удовлетворения.