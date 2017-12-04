Naviband выпустили новый клип на песню «А дзе жывеш ты?» 4.12.2017, 12:38

Фото: charter97.org/Иван Межуй

Белорусские музыканты поделились своим секретом в новом клипе.

В видео музыканты намекают на то, что ждут пополнение, пишет tut.by.

— В видео «А дзе жывеш ты?» мы делимся со слушателем нашим секретом. И, безусловно, вдохновленные новыми чувствами и эмоциями, с нетерпением ждем 8 декабря, чтобы выпустить в свет наш новый альбом, — рассказывают исполнители.

Режиссером клипа стал продюсер группы Александр Тобольский, уже снявший видео на песню «Гiсторыя майго жыцця»:

— Идею клипа на эту песню, если честно, мы вынашивали больше 3-х месяцев, — говорит Александр.

— Песня получилась какой-то особенной, и совсем не хотелось спешить с ее визуализацией. Мы успели снять клип «Бяжы», записать новый альбом, свести его, и однажды оператор Олег Гирель предложил идею «романтика с луной», а «шэраг падзей», происходящих с группой, привел нас к тому сюжету, который вы увидели.

— Мы давно хотели снять клип, где главными героями были бы не только мы с Ксюшей, — делится Артем Лукьяненко.

— В итоге роль исполнил талантливый белорусский актер Сергей Толкач. Так забавно совпало, что Саша знает его по роли в короткометражке Митрия Семенова-Алейникова «Одной Крови», а для меня Сергей — друг детства из моего родного города Глубокое. И после обсуждения сценария клипа мы просто в один голос произнесли, кто должен быть главным героем.

Новый альбом Naviband «Адной Дарогай» выйдет 8 декабря, концертные презентации пройдут:

3 февраля — Москва,

10 февраля — Светлогорск,

14 февраля — Гомель,

16 февраля — Брест, Киев, Львов, Глубокое,

2 марта — Витебск,

8 марта — Гродно,

9 марта — Минск, Prime Hall.