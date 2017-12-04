Тупик имени Путина 2 4.12.2017, 12:46

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Почему Китаю не нужен российский газ.

С началом зимы Китай максимально сокращает потребление угля, заменяя его импортным сжиженным газом.

Сталелитейным заводам китайского Тяньшаня приказано на 50% сократить производство на время отопительного сезона, длящегося с ноября по март. Ограничения на выработку металлургической продукции вступили в силу и в двух десятках других городов северо-восточной провинции Хэбэй - крупнейшего промышленного региона. Введенный лимит повлечет за собой сокращение выработки стали на 20 млн т (7,5% годового производства в КНР) в одном только Тяньшане, обеспечивающем 11% общего объема производства стали в стране. Также, по данным Merill Lynch, из-за зимних лимитов Китай недополучит 40 тыс. т алюминия в 2017 г, пишет bin.ua.

Самоограничения, по задумке китайского правительства, должны не допустить повторения экологической катастрофы января-февраля текущего года, когда ядовитый смог накрыл крупнейшие промышленные города страны.

Тогда из-за низкой температуры угольные ТЭЦ работали на полную мощность, и в совокупности с выбросами работавших в штатном режиме промышленных предприятий уровень загрязнения воздуха в несколько раз превысил допустимые нормы на территории с населением более 200 млн человек.

Китай отреагировал быстро. Уже в апреле было объявлено о запуске программы "2+26", в рамках которой до наступления текущего отопительного сезона были проинспектированы все индустриальные объекты, использующие уголь в Пекине, Тяньшане и 26 городах северо-востока страны. Проверку проводили 5600 инспекторов.

Тяньшанские объекты инспектировал лично министр экологии Чен Жининг, поскольку первоначально меткомбинаты города с молчаливого одобрения местных властей решили сжульничать и исказили отчеты о подготовке к сокращению производства. Конфликт решили весьма оригинальным образом: сокращение выработки стали будет происходить за счет остановки небольших и средних предприятий. Как сообщает Financial Times, это будет способствовать дальнейшей консолидации сталелитейной отрасли. Предприятия, не пережившие зиму, будут поглощены крупными государственными конгломератами, чье стабильное финансовое состояние позволяет безболезненно сокращать производство даже в значительных объемах.

Жесткие ограничительные меры должны на 22% уменьшить концентрацию твердых частиц в воздухе крупных промышленных мегаполисов северо-востока в зимний период.

Чтобы достичь поставленной задачи, необходимо уменьшить потребление угля в регионе на 30%.

Ограничение металлургического производства - не единственный метод борьбы за "чистое небо", как называет китайское руководство комплекс мероприятий по сокращению вредных выбросов в атмосферу. За последние три месяца закрыто более 2 тыс. угольных котельных, работавших на низкокачественном угле. Только в районе Пекина в этом году прекратили работу 500 котельных. Большинство из них будет переоборудовано под работу на угле высокого качества или на газе. Именно природный газ в ближайшие несколько лет должен заменить уголь в энерго- и теплогенерации.

Ставка на газ

Китаю понадобится дополнительно 110 млрд кубометров природного газа, чтобы в течение следующих трех лет полностью исключить низкокачественный уголь из промышленности, энерго- и теплогенерации. По данным энергокомпании PetroChina, внутреннее потребление газа в 2017 г. увеличится на 15% (30 млрд куб. м) по сравнению с прошлым годом - до 235,8 млрд куб. м. Это абсолютный рекорд для КНР. Доля природного газа в энергобалансе страны будет увеличена почти вдвое в период 2016-2020 гг. с 5,9 до 10% (340 млрд куб. м). Американское Energy Information Administration (EIA) в осеннем отчете о состоянии и перспективах глобального энергорынка прогнозирует, что к 2040 г. на долю Китая придется четверть от общего объема потребляемого газа в мире. К этому времени лишь США будет сжигать больше газа, чем КНР.

Но у Китая недостаточно разрабатываемых внутренних резервов, чтобы удовлетворить растущую потребность в газе. При существующих темпах наращивания добычи к 2020 г. страна будет в состоянии покрыть лишь две трети спроса (220 млрд куб. м). Еще 120 млрд кубометров придется импортировать.

Половину от этого объема удастся обеспечить за счет наполнения существующих газопроводов и введения в эксплуатацию новых.

На сегодняшний день функционируют четыре газопровода, по которым Китай импортирует газ, и все они идут из стран Центральной Азии. По данным на конец октября, с начала года из Туркменистана, Казахстана и Узбекистана было импортировано 32 млрд куб. м, что на 13,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Установленные пропускные мощности центральноазиатских газопроводов составляют 85 млрд куб. м в год, так что, как говорится, есть куда расти. Китайское правительство включило газотранспортную инфраструктуру в инициативу "Один пояс, один путь", что открывает доступ к многомиллиардным госинвестициям в проекты по транспортировке и добыче газа в странах Центральной Азии.

Это хорошая новость прежде всего для Казахстана и Узбекистана, получивших возможность реализовывать внутренние газовые проекты за счет китайских инвестиций.

В декабре 2019 г. "Газпром" планирует введение в эксплуатацию газопровода "Сила Сибири" с пропускной способностью 38 млрд куб. м. Но Китай на время заморозил переговоры по двум другим российским газотранспортным проектам - "Сила Сибири-2" и газопровода из Сахалина, - которые дали бы дополнительно 40 млрд куб. м. Пекин теряет интерес к российским проектам, поскольку на рынке возникла достойна альтернатива - сжиженный газ.

Сжиженная китайская революция

За последние три года китайское правительство изменило правила работы на внутреннем газовом рынке, делая акцент на расширение доступа к нему независимых и иностранных компаний. Либерализация должна спровоцировать рост конкуренции со стороны поставщиков и, как результат, привести к снижению цен на газ на спотовом рынке.

Предполагается, что цена на спотовом рынке будет в среднем в два раза ниже, чем цены, предлагаемые госкомпаниями. Низкая цена газа снизит и цену на электричество, большая часть которого генерируется на угольных электростанциях. В одной только провинции Хэбэй 70% генерации обеспечивается углем.

В настоящий момент независимые компании активно закачивают сжиженный газ в собственные хранилища, чтобы успеть продать его текущей зимой. Функционирует уже три частных терминала для импортного сжиженного газа и еще три находятся на стадии строительства. Государственные энергокомпании эксплуатируют 12 терминалов, но закачиваемый в них сжиженный газ закупается по фиксированным ценам долгосрочных контрактов.

По данным китайской Комиссии национального развития и реформ, общий объем импорта сжиженного газа составит 100 млн т в 2020 г., (в 2015-м было 43,8 млн т). За первое полугодие 2017 г. Китай импортировал 15,9 млн т сжиженного газа в основном из Катара и Австралии.

Это на 39% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Американское издание Forbes прогнозирует, что к 2022 г. США станут крупнейшим поставщиком сжиженного газа в Китай, так как Катар уже приблизился к максимальному пределу своих экспортных возможностей, а в Австралии растет внутренний спрос на ресурс, что ограничит возможности увеличения экспорта.

На сегодняшний день на долю США приходится 7% от общего объема импортируемого в Китай сжиженного газа, который продается исключительно на спотовом рынке.

Австралийское информагентство АВС подсчитало, что в своем трехчасовом выступлении на последнем съезде компартии КНР Си Цзиньпин произносил слово "экология", чаще, чем слово "экономика". Чистый воздух становится главным приоритетом Китая, и страна меняет структуру энергетики, промышленности и экономики в целом, чтобы китайцы больше никогда не видели черного от угольной копоти снега и забыли о респираторах.