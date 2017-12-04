Ограбление могилевского банка: задержанному предъявлено обвинение 2 4.12.2017, 12:57

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Фото: СК

СК продолжает расследование громкого уголовного дела.

Следственным комитетом продолжается расследование уголовного дела о захвате заложников в отделении банка в Могилеве, задержанному предъявлено обвинение, сообщает sk.gov.by.

На основании собранных материалов задержанному следствием предъявлено обвинение по ч.3 ст.207, п.п.6,7 ч.2 ст.291 Уголовного кодекса.

Как сообщалось, 20 ноября около 14.40 28-летний мужчина в маске с прорезями для глаз вошел в отделение ОАО «АСБ Беларусбанк», расположенное в Могилеве на улице Калиновского и, угрожая работникам и посетителям банка убийством, демонстрируя предмет, похожий на пистолет системы Макарова, потребовал передачи ему денег и ценностей. При этом он захватил в заложники 8 посетителей и 6 работников банка.

Мужчина был задержан в результате спецоперации, проведенной сотрудниками милиции. «В ходе следствия установлено, что несудимый уроженец Магадана 1989 года рождения пытался завладеть денежными средствами банковского учреждения в особо крупном размере, похитив при этом Br9199, $118 и 2 тыс. российских рублей, после чего попытался скрыться с места преступления», — проинформировали в СК.

Предмет, похожий на пистолет системы Макарова, использованный при нападении на отделение банка, направлен на баллистическую экспертизу, проведение которой поручено УГКСЭ по Могилевской области