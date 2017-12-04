Совет Европы потребовал расширить права политических партий Беларуси 1 4.12.2017, 13:04

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Партии должны получать финансирование из государственного бюджета.

Сегодня антикоррупционный орган Совета Европы – Группа государств против коррупции (ГРЕКО) – опубликовал резюме двух новых мониторинговых докладов по Беларуси, пишет «Народная Воля».

Это оценочный доклад о криминализации коррупции и прозрачности финансирования партий, а также доклад о выполнении предыдущих рекомендаций ГРЕКО, связанных с юридическими основами и практикой предупреждения коррупции и борьбы с ней.

Стоит отметить, что ГРЕКО публикует лишь резюме докладов: Беларусь остается единственной страной-членом ГРЕКО из 49 государств, которая не разрешила публиковать полные тексты каких бы то ни было докладов ГРЕКО, принимаемых в отношении нашей страны. «Такой подход противоречит утвердившейся практике ГРЕКО обеспечивать максимальную прозрачность«, — подчеркивается в докладе.

Что же содержится в этих докладах?

На пресс-релизе Совета Европы сообщается, что в первом докладе ГРЕКО отмечается, что несмотря на то, что Беларусь ратифицировала Конвенции Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию, это не привело к должному пересмотру Уголовного кодекса Беларуси.

Что же касается транспарентности финансирования партий, то в докладе ГРЕКО указывается на то, что 15 политических партий разной идеологии, зарегистрированные в Беларуси, играют незначительную роль в политических и выборных процессах в стране. Партии не выполняют своей важнейшей демократической функции ни в законах, ни на практике и не получая госфинансирования и не имея общественной поддержки, партии в реальности не располагают финансовыми ресурсами. Белорусские власти и во время избирательных, и иных политических кампаний опираются на проправительственные, финансируемые государством общественные объединения, профсоюзы и «коллективы трудящихся» на госпредприятиях.

«ГРЕКО настойчиво призывает власти рассмотреть вопрос о предоставлении государственной помощи партиям в Беларуси, которые в ином случае будут по-прежнему находиться «в спячке», — отмечается в пресс-релизе Совета Европы. — Политические партии должны вести собственную финансовую отчетность, которая должна быть доступна общественности. Приветствуя создание в 2010 году избирательных фондов, ГРЕКО разочарована их необязательным характером. Исходя из этого, ГРЕКО рекомендует ввести юридическое требование для всех кандидатов на выборах создавать избирательный фонд; она также рекомендует обеспечивать инициативный надзор за финансированием избирательных кампаний, в частности в части незаконных материальных взносов в форме работ и услуг. Необходимо гарантировать независимость, беспристрастность и транспарентность избирательных комиссий, а также ввести санкции за нарушение правил финансирования избирательных кампаний».

Во втором докладе ГРЕКО речь идет о соблюдение Беларусью рекомендаций, предложенных ГРЕКО в 2012 году, о национальных антикоррупционных органах, их возможностях и иммунитетах, а также о юридических средствах по предупреждению коррупции и борьбе с ней. В опубликованном резюме утверждается: ГРЕКО отмечает, что с 2014 года какого-либо прогресса в Беларуси достигнуто не было. Некоторые изменения, такие как принятие новой программы по борьбе с преступностью и коррупцией, следует приветствовать, однако они недостаточны для того, чтобы обеспечить должный уровень выполнения рекомендаций, который остается «в целом неудовлетворительным».

ГРЕКО предложила Генеральному секретарю Совета Европы направить письмо Министру иностранных дел Беларуси для того, чтобы привлечь его внимание к несоблюдению данных рекомендаций и к необходимости принятия решительных действий для скорейшего достижения ощутимого прогресса.