Белорусская система образования игнорирует новые запросы рынка труда 6 4.12.2017, 13:10

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Чему стоит поучиться министру образования у Сингапура, Финляндии, Канады и Уругвая.

Систему образования Беларуси не ругает только ленивый. И основной упрек — игнорирование новых запросов рынка труда и современных вызовов, пишет zautra.by.

Меняются совершенно не похожие страны — например Сингапур, Финляндия, Канада и Уругвай. Государства, не ценившие креативность прежде — например Китай и Сингапур, — теперь признают: чтобы быть конкурентоспособными, они должны развивать умение подрастающего поколения быть новаторами и решать задачи.

Насколько успешно удается переформатировать систему образовательным ведомствам в разных странах мира — об этом в книге Роберты Михник Голинкофф и Кэти Хирш-Пасек «Знать или уметь? 6 ключевых навыков современного ребенка».

Прогресс в Сингапуре

Чтобы процветать, детям Сингапура нужно нечто большее, чем просто преуспевать на международных экзаменах. Они должны совершить прорыв. Сингапур строит новую систему, чтобы воспитывать не только умных, но и творческих специалистов.

В то время как политики США убирали из программы часы музыки, рисования, а из расписания — перемены, чтобы уделить больше времени чтению, Сингапур объявил, что эти «дополнительные услуги» необходимы для воспитания нового поколения мыслителей. Министерство образования осознало, что четырех-пятилетние дети будут трудовыми ресурсами завтрашнего дня, и, чтобы оставаться современным экономическим чудом, государство должно научить их критическому мышлению и творческим инновациям.

Министерство образования этой страны рассказывает всему миру на своем сайте, что они сейчас ценят: «Мы стремимся воспитывать молодых сингапурцев, которые задают вопросы и ищут ответы, готовы думать по-новому, решать проблемы и создавать иные возможности для будущего. И что не менее важно, хотим помочь нашей молодежи усвоить здравые ценности и обладать сильным характером и стойкостью — необходимыми, чтобы справляться с неизбежными проблемами в жизни, не падать духом и упорно трудиться ради достижения своей мечты».

Шествие возглавила Финляндия

В 1970-е годы, когда США только начали осознавать, что система образования нуждается в основательном пересмотре, финны уже активно продумывали планы в этом направлении. Согласно докладу Организации экономического сотрудничества и развития (именно ее сотрудники администрируют те самые международные тесты для оценки знаний — PISA — критерии интеллектуального потенциала), в 1991 году научными исследованиями и разработками были заняты лишь 5% финских специалистов от образования; в 2003 году их количество возросло до 20%. А «к 2001 году рейтинг Финляндии во всемирном индексе конкурентоспособности Всемирного экономического форума поднялся с 15-го на 1-е место, и с тех пор страна не сходит с его верхних строк».

Что же такого особенного знали финны? Секрет раскрыл Паси Сальберг в своей книге 2010 года «Финские уроки. История успеха реформ школьного образования в Финляндии». Сальберг — лауреат престижной премии Grawemeyer Award 2013 года за инновационные идеи, СЕО Центра международной мобильности и сотрудничества при Министерстве образования и культуры Финляндии. Он сам имел отношение к революции образования в своей стране и стал суперзвездой, рассказывая об этой истории успеха. Трудно поверить, что для семи-восьмилеток Суоми дорога к успеху втиснута в четырехчасовой учебный день без домашних заданий и тестов!

Так в чем же дело? В статьях о финском чуде отмечается, что учителям платят как ведущим профессионалам и уважают их труд. Они коллективно разрабатывают учебные планы, не прибегая к готовым сценариям уроков, и, как следствие, чувствуют полную ответственность за успех или неудачу своих подопечных. Но это еще не все. В школах поощряются творчество и комплексный подход, и все стараются, чтобы ученики чувствовали себя центральной частью более широкого общества, выходящего за пределы школьных стен. Финские дети играют и применяют свои знания, тогда как американские находятся в состоянии стресса и зубрят материал перед тестом.

Кстати, соседка Норвегия, схожая по степени однородности (всего 10% иностранцев), не достигла высот Финляндии. В этой стране применяется подход, аналогичный американскому: зарплаты невелики («учителя с пятнадцатилетним стажем получают всего 70% от того, что платят выпускникам университета»), педагоги часто имеют минимальное образование, а с 2004 года введена национальная система стандартизированных экзаменов.

В Канаде делают ставку на воображение

Другой пример — большое государство к северу от границы Америки. Канадцы тоже выигрывают у американцев в международных тестах, несмотря на то, что страны схожи по многим параметрам. Но там, в отличие от США, дети обучаются на основании результатов научных исследований за последнее десятилетие. И хотя у канадцев обычно не принято прыгать и размахивать флагом (разве только на хоккее), они гордятся 5-м местом в международных тестах по математике, грамотности и естественным наукам.

Выпущенный 15 июня 2009 года отчет о первой программе обучения в Онтарио содержал подробный рассказ, как «универсальная дошкольная программа, которую преподают педагоги, специализирующиеся на развитии детей раннего возраста и обучающих играх, повышает готовность к школе». Игра как основа образовательной программы — это именно то, на чем настаивают ученые, занимающиеся обучением. К сожалению, в большинстве западных стран информация вливается в мозг малышей совсем не так.

Профессор Стюарт Шенкер из Университета Йорка в Торонто в своем дальновидном докладе «Каждый ребенок, любая возможность» выразился так:

«Цель не в том, чтобы реанимировать программу, ориентированную на учителя и типичную для начальной школы. Дело в создании направленной на ребенка среды деятельности, которая мобилизует его интерес и воображение».

Эксперимент в Уругвае

Если вы считаете, что Финляндия и Канада не те места, чьим образовательным реформам можно позавидовать, поезжайте в латиноамериканскую страну Уругвай. При населении чуть более трех миллионов они сейчас проводят эксперимент, который переносит их в цифровую вселенную. За последние несколько лет правительство распространило среди учеников и учителей более полумиллиона ноутбуков. Эта программа получила название CEIBAL — сокращение обозначает базовые информационные возможности для интерактивного обучения. Название ассоциируется с деревом сейбо, цветок которого — национальный символ Уругвая. Программа, призванная способствовать распространению технологий и знаний, а также социальному равенству, включает ноутбуки с книгами, учебными материалами и играми для всей семьи. Южноамериканские ученые разработали детские компьютерные игры для стимулирования любви к учебе и интеллектуального любопытства. Эти занятия отлично подходят школьникам, если контент создан с учетом принципов науки об обучении. Усвоение содержания доставляет ребятам радость, они увлекаются и сотрудничают с учителями и родителями. Ведущие уругвайские программисты создали приложения, которые можно совершенствовать в результате дальнейших исследований.

Эта страна — образец для подражания в том, как вовлечь в это облако все население. К нему подключены каждый парк, библиотека и школа. И по мере того, как дети читают и играют, учитывается любое нажатие клавиши на ноутбуке в каждом задании, и преподаватели и ученые могут отследить, как «игра» переходит в обучение. В правительстве надеются, что такой подход будет способствовать экономическому успеху страны на международном рынке. Президент Уругвая Хосе Мухика, известный тем, что по-прежнему проводит время на своей ферме и надевает джинсы, даже отправляясь на встречи международного уровня, создал национальное образовательное движение. Результаты? Конечно, этот проект в значительной степени еще разрабатывается. Но специальная научная группа документально подтвердила, что аналогичная CEIBAL программа, внедренная в Аргентине, повысила результаты учащихся по чтению и математике. В частности, была отмечена особенная эффективность приложений для развития самоконтроля. Это многообещающий результат для более масштабной работы в Уругвае.

Во многих странах начинают задумываться, как воспитывать детей так, чтобы они легче двигались к вершинам экономической лестницы в последующие годы, — уважать и поощрять реалистичное мышление в сочетании с большой долей творчества и инноваций. Эти же страны уделяют первостепенное внимание локальным сообществам, вкладывают максимальные средства в развитие дошкольников и предоставляют больше времени для активного игрового поиска информации. Кроме того, они ценят педагогов и следуют модели «учитель — ученик», когда взрослые как бы учатся вместе с детьми. Иными словами, наставники больше не обязаны вливать знания в «пустые» головы ребят; они строят эти знания вместе.