История о том, как потерять 100 рублей и нервы из-за «недостойной» квартиры 2 4.12.2017, 13:31

3,143

Белорус рассказал об очередной «разводке» на рынке арендной недвижимости.

Казалось бы, в век свободного доступа к любой информации и все большей подкованности населения в юридических вопросах такие истории должны сходить на нет. Но с завидной периодичностью какой-нибудь арендатор по доброте душевной обязательно лишится некоторой суммы денег, а ушлый арендодатель в это время похлопает по карману. Очередной «разводкой» поделился пользователь форума Onliner.by.

«Отказались возвращать деньги ввиду того, что это нас не устраивают их условия, и велели покинуть помещение»

— Во «ВКонтакте» было объявление о сдаче квартиры, — пишет Rothmans-Marlboro. — Позвонили данному персонажу, он представился как человек, которого якобы хозяева квартиры попросили помочь в поиске людей на заселение. Мы договорились с ним о встрече на пятницу, 17 ноября. Данный товарищ пришел один. Сказал, что квартира, мол, забита и он договорился уже с человеком, который должен завтра принести задаток. Если же нас все устраивает и мы готовы дать вперед 100 рублей, то он отменит сделку с предыдущим человеком. На первый взгляд квартира была более-менее приличной. Увы, из-за доверчивости дали деньги без расписки. После этого, когда уходили, он обмолвился, что квартира ни на кого не прописана, что платить за коммунальные услуги придется в районе 80 рублей, за сохранность мебели придется доплатить $70, и заверил, что в случае нашего съезда он их нам вернет. Мы договорились о следующей встрече, на которую придут также и хозяева.

В назначенное время в воскресенье никто не пришел. За это время мы смогли все в квартире досконально осмотреть. Как оказалось, диван был разломан, в комнате поцарапана кровать и оторваны в шкафчике петли, на кухне духовка не работала, барабан стиральной машины проворачивался с трудом, на балконе на раме выбито одно стекло. Мы прождали три часа, но никто не пришел.

На следующую встречу с опозданием пришла женщина лет 40 и пожилая лет 65—70. За мебель она потребовала уже другую сумму — $100, за коммунальные услуги — 130 рублей минимум. Мы сказали, что они нарушают условия, и потребовали вернуть деньги назад. Они отказались возвращать ввиду того, что это нас не устраивают их условия, и велели покинуть помещение.

На этом неприятная история почти закончилась. Неудавшиеся арендаторы так и не смогли вернуть свои деньги, хоть и звонили хозяевам, угрожая обратиться в милицию.

Коллеги-арендодатели на форуме отнеслись к ситуации с критикой.

— Кто виноват, что вы сами даете задатки, не осмотрев квартиру и зная о том, что в квартире никто не прописан? — удивляется magotik.

— Никогда не давайте денег без расписки, — советует nmrsu. — Чтобы вас не обманывали в дальнейшем, обязательно до любой передачи денег требуйте следующее: документы на квартиру (свидетельство о госрегистрации и техпаспорт), параметры квартиры (хотя бы количество комнат) и фамилию собственника. Чтобы не было нежданчиков с коммунальными, просите жировку за один из недавних месяцев.

Юрист: «100 рублей были переданы не в качестве задатка, а в качестве аванса. Взыскать аванс можно, доказав факт его передачи»

Как оказалось, не все так печально, как восприняли форумчане. По информации юриста Сергея Зикрацкого, деньги можно вернуть очень даже успешно:

— Задаток передается в счет обеспечения исполнения обязательств по договору. В случае если сторона, передавшая задаток, не исполняет обязательства, то она лишается этого задатка. В случае если сторона, получившая задаток, не исполняет обязательства, то она возвращает задаток в двойном размере.

Однако в данном случае арендатор не сможет взыскать с арендодателя двойной задаток, потому что согласно Гражданскому кодексу договор о задатке должен заключаться в письменной форме. Таким образом, 100 рублей были переданы не в качестве задатка, а в качестве аванса. Взыскать аванс можно, доказав факт его передачи.

По Гражданскому кодексу такой договор о передаче денег размером меньше 10 базовых величин (100 рублей — это меньше 10 базовых величин) мог заключаться в устной форме. Чтобы доказать условия договора, необходимо ссылаться на свидетельские показания, переписку в Viber, диктофонную запись. Так что в данном случае можно требовать возврата 100 рублей.

Не факт, что пострадавший арендатор захочет заниматься всякого рода разбирательствами. Отсюда вывод: нужно заранее быть начеку и не разбрасываться деньгами.