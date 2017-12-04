«Белсату» выделили деньги на 2018-й год 7 4.12.2017, 13:45

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Телеканал получит от польского правительства 4,7 миллиона евро.

Правительство Польши намерено выделить около 20 млн злотых на финансирование деятельности телеканала «Белсат» в 2018 году. Это более 4 млн 760 тыс. евро в эквиваленте, сообщает портал press.pl.

Такую сумму телевидение получит благодаря поправке в польский закон о бюджете, которую на рассмотрение в Комиссию общественных финансов внесла одна из депутатов правящей партии «Право и Справедливость», сообщает «Польское Радио».

По данным ресурса, возможность, что поправка не будет принята депутатами, равняется почти нулю, поскольку ее принятие поддерживает глава правящей партии Ярослав Качиньский, которого называют «человеком номер один» в польском государстве.

Официальный представитель «Белсата» в Беларуси Алексей Минчонок сказал «Нашей Ниве», что пленарного голосования по поправке в польском парламенте пока не было, но он надеется на хороший результат.

Ежегодно на функционирование «Белсата» необходимо 27−28 млн злотых. К 2016 году МИД Польши давал из своего бюджета на телеканал от 16 млн до 20 млн злотых в зависимости от года. Часть средств поступала от иностранных грантодателей, правительств и компаний.

30 декабря 2016 года Министерство иностранных дел Польши в одностороннем порядке прекратило соглашение о финансировании «Белсата». 10 декабря телевидение собирается отметить 10-летний юбилей.