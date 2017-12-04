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Украинцев стало меньше на 10 миллионов

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  • 4.12.2017, 13:55
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Экс-министр труда Украины озвучил данные миграционной статистики.

За последние годы количество граждан, постоянно проживающих в Украине, сократилось на 10 миллионов человек, заявил экс-министр труда страны Михаил Папиев. Несмотря на то, что официальная статистика оценивает количество граждан Украины в 42 миллиона человек, в стране реально проживает около 32 млн человек, и это оптимистическиее оценки, заявил экс-министр труда в эфире телеканала ZIK, передает «Радыё Рацыя».

По его словам, после событий 2014 года страну оставили 5 миллионов человек и столько же уехало уже после "Революции Достоинства":

- Украина выглядит сильным государством. По статистике, украинцев сегодня 42,3 миллиона, это мощная европейская держава. По расчетам, которые мы провели вместе с экспертами и Институтом демографии Академии наук Украины, сейчас оптимистичный показатель - 32 миллиона граждан Украины ", - сказал Папиев, при этом он уточнил, что при подсчете не учитывалось население Крыма, «ДНР» и «ЛНР».


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