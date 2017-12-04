В Испании суд освободил под залог шесть экс-министров Каталонии 4.12.2017, 14:07

По решению Верховного суда Испании сумма залога составила 100 тысяч евро.

Согласно решению Верховного суда Испании освобождены под залог шесть из восьми экс-министров правительства Каталонии, пишет liga.net.

Сумма залога составила 100 тысяч евро. Бывшим чиновникам запретили выезжать из страны и обязали каждую неделю являться в Верховный суд, чтобы засвидетельствовать свое присутствие.

Суд оставил под стражей экс-вице-президента Женералитата (правительства, - ред.) Каталонии Уриола Жункераса, который возглавляет избирательный список партии ERC, экс-главу МВД Хоакима Форни и двух бывших министров.

По словам судьи Пабло Льярена, решение об отказе было принято в связи риском повторения ими преступлений, в которых их обвиняют.

28 октября правительство Испании лишило Каталонию автономии и взяло под контроль региональное правительство.