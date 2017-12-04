В Испании суд освободил под залог шесть экс-министров Каталонии
- 4.12.2017, 14:07
По решению Верховного суда Испании сумма залога составила 100 тысяч евро.
Согласно решению Верховного суда Испании освобождены под залог шесть из восьми экс-министров правительства Каталонии, пишет liga.net.
Сумма залога составила 100 тысяч евро. Бывшим чиновникам запретили выезжать из страны и обязали каждую неделю являться в Верховный суд, чтобы засвидетельствовать свое присутствие.
Суд оставил под стражей экс-вице-президента Женералитата (правительства, - ред.) Каталонии Уриола Жункераса, который возглавляет избирательный список партии ERC, экс-главу МВД Хоакима Форни и двух бывших министров.
По словам судьи Пабло Льярена, решение об отказе было принято в связи риском повторения ими преступлений, в которых их обвиняют.
28 октября правительство Испании лишило Каталонию автономии и взяло под контроль региональное правительство.