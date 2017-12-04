На живца: Журналисты покупали залоговый автомобиль из РФ и выявили мошенников 2 4.12.2017, 14:24

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Ради независимого расследования журналисты притворились заинтересованными покупателями авто.

Журналисты abw.by продолжают рассказывать вам, как развивается тема приобретения нашими гражданами автомобилей из Российской Федерации, которые по странному стечению обстоятельств уже после постановки на учет в Беларуси оказались в залоге у российских финансовых учреждений.

В редакцию уже обратились свыше 30 человек, которые пострадали от действий мошенников.

Репортаж о том, как проходила ловля мошенников на живца – в репортаже с авторынка:

Мы продолжаем консультироваться, проводить встречи с потерпевшими и искать выход.

"К сожалению, резюмируем, что в правовом плане не имеет значения, платит ли российский гражданин по кредиту, в котором залогом выступает автомобиль, или не платит. Поскольку в реестре залогов Федеральной нотариальной палаты России авто числится за залогодержателем и никаких изменений в эту запись не внесено, то вывод однозначный: банк не в курсе сделки по отчуждению машины. И уже только это является достаточным основанием для прекращения договора купли-продажи по инициативе банка и истребования назад залогового имущества, в том числе и через суд. Здесь можно было бы возразить, что автомобиль-то уже поставлен на белорусский учет. Однако это не препятствие в правовом плане. При должной настойчивости российского банка и наличии судебного решения по обращению автомобиля в собственность залогодержателя вопрос будет решаться в пользу последнего. Ведь международные договоры четко описывают механизм исполнения решений иностранных судов, эта схема работает. Белорусский суд оспорить правомерность решения российского суда, вступившего в законную силу, не может.

"Как, почему, кто виноват, почему не знали, почему в ГАИ авто зарегистрировали?" - эти вопросы мучают каждого белорусского автолюбителя, попавшегося на приобретении залогового автомобиля.

А мошенники тем временем и не думают "сворачивать" бизнес. К примеру, нам подсказали, что в Минске продается один очень дорогой и, что важно, залоговый автомобиль из России.

"Ну что же, будем брать на "живца", - решили мы и под видом покупателей договорились о встрече с продавцом.

Цена этой Audi A6 - под 40 тысяч долларов, но автомобиль того стоит и по сравнению с аналогичными предложениями дешевле своих собратьев.

Встречаемся с продавцом по имени Дмитрий и задаем стандартные вопросы: почему продаете, сколько скинете, когда машина в РБ приехала, на ком оформлена и т.п. Ответы не менее стандартные: автомобиль новый, не бит не крашен, из России, оформлен на родственника, деньги нужны.

Но основные вопросы впереди, и нам не терпится их задать Дмитрию:

- Audi в залоге, кредите?

- Нет. Автомобиль новый из салона в России. На мать оформлял. Никаких "косяков" нет. Можете у директора Audi-центра на Серова спросить, это мой однокурсник, он все знает.

Мы даже не будем обсуждать директора Audi-центра, поскольку не сомневаемся, что Дмитрий никакого отношения к нему не имеет, но когда продавцы начинают, как говорится, "козырять" именами, это выглядит смешно.

- А если по реестру залогов проверим, ничего страшного? Вы не против?

- Да нет, я же говорил, машина чистая.

Начинаем вводить VIN-номер, указанный в техпаспорте, в реестр залогов Федеральной нотариальной палаты России. Пока пальцы на холоде пытаются набрать нужные цифры, риторика Дмитрия меняется:

- Слышали, как ABW.BY поднагадил? Стольким людям в бизнесе все испортили!

Становится понятно, что Дмитрий "в теме", результат поиска автомобиля по реестру ему известен заранее, поэтому он решает ретироваться и медленно из продавца "переобуться" в несчастную жертву. Но нет, не выйдет, о залоге мы знали еще до встречи.

- Вы статьи о залоговых автомашинах имеете в виду, Дмитрий? Конечно, читали, кто же не читал, шум такой поднялся с этими аферами. И почему поднагадили? Наоборот, прикрыли лавочку жуликам, ибо нечего граждан обманывать и "впаривать" им дешево неизвестно что с непонятными перспективами.

Наступает момент, когда экран смартфона выдает результат поиска, который мы и демонстрируем Дмитрию.

- Ерунда какая-то. Впервые такое вижу, да и машина эта у меня первая. Я вообще в строительной конторе работаю, с автомобилями не сталкиваюсь. Как такое может быть? Я же в ГАИ на учет без проблем ее поставил, с оригиналом ПТС, со всеми документами. Странно. А в принципе, что в этом страшного? Ну залоговая, ну и что? Катайтесь себе на здоровье, никто машину не отберет, в России тоже. Буду уточнять у знакомых гаишников, что значит залоговая и что делать.

Встреча потеряла всякий смысл, мы разошлись. Дмитрий обещал к вечеру перезвонить, когда выяснит детали "неувязок", но мы прекрасно понимали, что не перезвонит. Он и не перезвонил.

Зато перезвонили ему мы. И сообщили, что встречались вчера под видом покупателей, но на самом деле являемся сотрудниками ABW.BY и есть повод для новой беседы. Нас прежде всего, конечно, интересовали подробности мошеннической схемы. Собеседник обещал отпроситься с работы и подъехать. Правда, переговоры так и не состоялись: Дмитрий передумал и попросил больше его не беспокоить. Ну что же, встречаться или нет - это право каждого. Звонить ему мы больше не собирались, думаем, что это сделают правоохранительные органы.

Как удалось установить ABW.BY, только за последний год Дмитрий оформлял страховые полисы на семь новых автомобилей, и это лишь на свое имя. Проверив VIN-номера этих авто, мы выяснили, что все они в залоге у российских банков: Уралсиб, Совкомбанк, ВТБ 24, БМВ-банк, Металлургический коммерческий банк и др. Все до единого! О чем это говорит?

Всего мы располагаем сведениями более чем о 20 застрахованных им автомобилях, но VIN-номера большинства из них получить не удалось. А сколько он мог оформить залоговых авто на других лиц, на родственников и знакомых? Сколько людей пострадало? Сколько людей ездит и не знает, что управляет автомобилем, который им фактически не принадлежит? Уже по количеству машин понятно, что Дмитрий "в теме" и все обо всем знает.

Вот как он описывает автомобиль, который пытался продать нам: "Новый, от официального дилера". Только про залог российского банка - ничего. Да и у официального дилера в Москве такой автомобиль дороже - цена стартует от $45.000. Вместо предлагаемых Дмитрием 39.500 уже в Минске.

Да и какой он "новый", если у него уже было как минимум два хозяина? Первый - в России - тот, на кого оформлялся залог в банке-залогодателе. Второй - в Беларуси, указанный в свидетельстве регистрации.

Один из пострадавших, который купил автомобиль у Дмитрия, передал редакции ABW.BY запись разговора, который состоялся между ними уже после того, как все вскрылось.

Приведем лишь часть этого разговора, чтобы было понятно, что подобные перегонщики с самого начала хорошо понимали, какими машинами занимаются.

А теперь, внимание! Берем серию и номер паспорта залогодателя "Совкомбанка", который, исходя из сведений реестра залогов, взял эту Audi A6 в кредит. Вводим цифры в сервис поиска недействительных российских паспортов Главного управления по вопросам миграции МВД России...

И что бы вы думали? Данный паспорт недействителен, так как заменен на новый. И это не первый обнаруженный нами случай. Проверили другие машины: нередко кредиты оформлялись и на находящиеся в розыске паспорта. Совпадение?

А если еще при этом почитать выдержки из многочисленных судебных решений по некоторым залогодателям с действительными паспортами, которые пострадавшие нашли в открытом доступе, то волосы встают дыбом. Вот, к примеру, порезал кредитополучатель свою жертву ножом, выкрикивал "я выпью твою кровь!", сел на много лет в тюрьму. Вышел - и через два месяца получил займ в банке на дорогущую иномарку. На многих заемщиках висят многочисленные долги...

Как людям с такой биографией одобрили кредит? Почему некоторые паспорта не действительны - заменены на новый или находятся в розыске? Почему залог в реестре иногда регистрировался задним числом, уже после покупки автомобиля конечным покупателем? Вопросы, вопросы...

Вернемся к белорусским перегонщикам. Судя по некоторым красноречивым комментариям под нашими материалами, вероятнее всего, не все из них еще поняли, в какой афере участвуют. Так вот поясним: такие действия с залоговыми машинами вполне могут квалифицироваться по ст. 209 ч. 4 и ч. 2-3 ст. 233 Уголовного кодекса Республики Беларусь. К их сожалению, незнание закона не освобождает от ответственности.

Что примечательно, даже через неделю после выхода нашей первой статьи подозрительные новые автомобили из России по-прежнему стояли на рынке. А некоторых из них даже купили. Помните те якобы "чистые" Tucson из первого материала? Так вот мы только после публикации вспомнили, что у этой модели калининградской сборки два VIN-номера, которые указаны в свидетельстве о регистрации. Тот, что под лобовым стеклом, обычно чист. Человек купил такую машину, проверил второй VIN - машина оказалась в залоге у российского банка...

Также нам известно, что одному из добросовестных игроков на нашем рынке поступали странные звонки из соседней страны с предложением выкупа у них проблемных по юридической части машин с дальнейшей реализацией на своей площадке. Представители этой компании сообщили нам, что отказались от такого "заманчивого" предложения, хотя цены на эти автомобили были очень низкими.

Итого

В прошлых материалах мы ставили вопрос о том, как такие машины без проблем прошли процедуру постановки на учет и снятия с учета.

Теперь мы спрашиваем: почему такие машины до сих пор продаются на рынках, почему продавцы-мошенники не боятся никого и ничего, а наш список пострадавших автомобилистов только растет? Пока ждем ответы на эти вопросы, обращаемся к нашим читателям: будьте бдительными! Сами покупаем, сами проверяем - в общем, надеемся только на себя.

Редакция ABW.BY предложила представителям ПАО "Совкомбанк" (именно у этого учреждения зарегистрировано наибольшее количество залоговых машин) принять участие во встрече, чтобы представители российского бизнеса пояснили, как такие махинации могли в принципе происходить под носом службы безопасности банка на протяжении не одного месяца, но ответа не последовало. В таком случае, рассчитываем на то, что прокомментировать ситуацию смогут надзорные органы на территории Российской Федерации, следящие за деятельностью банковских учреждений.

Кроме того, мы подготовили обращение в Генеральную прокуратуру Республики Беларусь с указанием пострадавших от рук непорядочных продавцов".