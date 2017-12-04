Алесь Марочкин представит в Минске картину «Время дьявола» 4.12.2017, 14:28

Алесь Марочкин

Фото: svaboda.org

Известный художник покажет произведения из частной коллекции Дроздовича и учеников Кандинского и Малевича.

7 декабря в минском Дворце искусства состоится презентация выставки «Сбор-1» одного из основателей художественного объединения «Пагоня» Алеся Марочкина, сообщает «Радыё Свабода».

Как рассказал «Свабодзе» сам художник, будут выставлены его живописные работы, датируемые второй половиной ХХ и началом XXI века, а также картины самобытных художников, бывших студентов Алеся Марочкина.

«Работ не очень много, но посмотреть есть на что, - говорит собеседник. - Из новых моих произведений, как я считаю, самым заметным будет "Время дьявола". Картина посвящена сталинскому террору, трагедии в Куропатах. Фактически состоится ее премьера.

Я как-то был за границей и рассказывал, что в Беларуси мои произведения зачастую снимают с выставок, цензуру не проходят. На что коллега с улыбкой ответил, что хотел бы, чтобы хоть раз это случилось с ним. Даже готов был заплатить, так как это отличная реклама. Ну это шутка, разумеется, я на такое не способен», - рассказал художник.

Посетителям выставки будет предложена богатая коллекция образцов искусства, собранная семьей Марочкиных за последние годы. Это и полотна Язэпа Дроздовича, и произведения Генриха Ноя, ученика Василия Кандинского, и Николая Пашкевича, которым покровительствовал Казимир Малевич.

«Художник прочно чувствует себя только на фундаменте прошлого своего народа, - отмечает о выставке Марочкина искусствовед Наталья Барсукова. - Ведь как бы ни была трагична и драматическая история, она остается духовным стержнем творческого оптимизма и дает большой импульс в реализации замыслов. Художник чувствует пульс сегодняшнего времени. А это время насыщен не только гармонией и красотой, но и дисгармонию существования человека в социальном и политической жизни».

Алексей Марочкин говорит, что мероприятие «освящено» тремя магическими семерками - 77-летием самого художника и началом работы выставки 7 декабря.

Алексей Марочкин (творческий псевдоним Алесь Мара) родился 30 марта 1940 года в деревне Поповщина (ныне Новая Слобода) Чериковского района на Могилевщине. Окончил Витебский педагогический институт и Белорусский государственный театрально-художественный институт. Член Союза художников. Основатель художественного объединения «Пагоня», член оргкомитета Белорусского Народного Фронта. В 1989 году отказался от звания заслуженного художника БССР.