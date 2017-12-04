«Да у нас выборы инсценируют!»: Могилевчане считают ограбление банка постановкой 4.12.2017, 14:47

Фото: sk.gov.by

Что известно о грабителе могилевского банка.

Об ограблении отделения "Беларусбанка" в Могилеве слышали все жильцы девятиэтажки по Минскому шоссе, на самом выезде из города. Но вот о том, что несколько месяцев в этом доме жил Павел Т., которого подозревают в ограблении и захвате заложников, не знает никто из его соседей, сообщает Еврорадио.

В панельке прокуренные лестничные клетки, на стенах — тексты российского рэпера Гуфа. Почтовые ящики не закрываются, а слышимость в подъездах жесточайшая: стоя на лифтовой площадке, я слышу, как где-то плачет ребенок, а еще где-то работает микроволновка.

Сейчас многие россияне приобретают квартиры в Беларуси, но даже странно, что родители Павла Т. остановили свой выбор именно на этом доме на окраине Могилева.

«Никто не верит, что реально было ограбление»

Что привело Павла Т., уроженца Магадана, в Могилев, за 10 тысяч километров от родины?

О предполагаемом грабителе банка известно немногое. Парню 28 лет. С июня 2009-го по июнь 2010-го года он служил во внутренних войсках МВД в Восточном округе России. Потом проходил службу в военизированном горноспасательном отряде МЧС России в поселке Дукат Магаданской области.

Затем Павел Т. переехал в Калининград и сменил вид деятельности: стал заниматься компьютерами. Судя по никнейму в Skype, молодой человек как-то связан еще с одним регионом РФ — Краснодарским краем. А в Могилев он перебрался летом 2017 года — жил в родительской квартире буквально в километре от отделения "Беларусбанка", которое, по версии правоохранительных органов, решил ограбить.

"Решил начать новую жизнь, в новом городе... с новой фамилией", — такой статус Павел Т. оставил на своей страничке "ВКонтакте".

Павел Т. (крайний справа) в форме внутренних войск МВД России. Фото из соцсетей.

Павел Т. —. Фото из соцсетей.

Сейчас в Беларусь приехали родители Павла Т. Общаться с журналистами они не хотят — говорят, что им и без них есть к кому обратиться. Их соседи оказались более разговорчивыми:

— Тут никто не верит, что реально было ограбление. Не было там ничего, — говорит Еврорадио мужчина лет сорока, живущий в том же подъезде. — Это знаете, "хлеба и зрелищ". Придумали такое реалити-шоу и показывают нам.

— Да ладно, как можно инсценировать ограбление банка, — отвечаем мы. — Там столько людей вокруг!

— Молодой человек, да у нас выборы инсценируют! А вы говорите...

цеван 12:45

Люди на велосипедах ездят... Почему милиция не оцепила район?

Перекресток Минского шоссе и улицы Калиновского, на которой находится самое известное отделение "Беларусбанка", находится всего в 750 метрах от дома, где жил Павел Т. Банк находится на первом этаже пятиэтажной "хрущевки" — третьего дома от перекрестка.

Почему вместо того, чтобы ехать на широкое Минское шоссе, по которому в два счета можно было бы выскочить за город, Павел Т. с заложником за рулем направился в другую сторону — в частный сектор, по узкой улице Калиновского?

Этот вопрос задает себе и житель дома, напротив которого Павел Т. был остановлен и вступил в перестрелку с милицией.

Место, где произошла первая перестрелка. Банк в 350 метрах дальше по улице

"По этой дороге можно выехать в район областной больницы, а потом вернуться на шоссе. Но это нелогично, — говорит он. — Вообще, захват кажется мне очень странным. На видео люди на велосипедах ездят... Если вы готовитесь к серьезной операции, так оцепите район! Ведь с вооруженным человеком имеете дело. И времени, пока он там все делал в кассе, было достаточно — людей можно было собрать немереное количество. Почему не были предусмотрены все варианты?"

При этом Александр Лукашенко назвал задержание могилевского грабителя одной из лучших операций в истории белорусской милиции.

В заборе нет ни одного пулевого отверстия

У дома №17 по улице Калиновского ничто уже не напоминает о перестрелке, которая развернулась здесь 10 дней назад. На видео с авторегистратора, которое было снято во время задержания Павла Т., можно насчитать до 30 выстрелов.

"Я специально прошел вдоль забора и не нашел ни одного пулевого отверстия. А ведь пуля бы обязательно застряла где-нибудь, или оставила бы сквозное отверстие, — продолжает местный житель. — Как вариант — все пули пошли вдоль дороги".

Загадочная Евгения Г.

Мотив нападения на банк до сих пор остается неясным: Следственный комитет сообщил, что Павел Т. не дает показаний. Еврорадио попыталось найти в происходящем "женский след".

В поисках информации о молодом человеке мы наткнули на странички в соцсетях, принадлежащие Евгении Г. В своем профиле в "Одноклассниках" девушка написала, что ее родной город — Магадан, но сейчас она живет в Могилеве. Но на этом совпадения не заканчиваются: квартира, зарегистрированная на фамилию Г., есть в том же доме, в котором купили квартиру родители Павла Т.!

В мае Евгения Г. сфотографировалась напротив дома, куда чуть позже переехал Павел Т.

Какова связь между девушкой и парнем, которого подозревают в ограблении? Ответить на этот вопрос у нас пока не получилось. Как и родители Павла Т., Евгения категорически отказывается говорить о нем и о том, что произошло в банковском отделении на улице Калиновского в Могилёве.

Сегодня также стало известно, что грабителю банка в Могилеве предъявили обвинение в разбое и захвате заложников. Как сообщили в Следственном комитете, расследование уголовного дела продолжается, могилевские эксперты восстановили информацию с жесткого диска компьютера банка и теперь ее анализируют. На экспертизе находится и пистолет, изъятый у злоумышленника.