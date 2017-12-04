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Подляшский воевода приостановил переименование улицы Тарашкевича в Бельске

  • 4.12.2017, 14:59
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Бронислав Тарашкевич

Ранее городской совет проголосовал за сохранение улицы Тарашкевича.

К 2 декабря Богдан Пашковский должен был подписать решение о судьбе улицы Бронислава Тарашкевича в Бельске Подлясском. Такой крайний срок предусматривает польский Закон о декоммунизации. Как сообщил «Радыё Свабода» советник воеводы Роман Чепэ, документ до сих пор не подписан.

«Понятно, что дело Тарашкевича непростое. Мы не хотим спешить, так как важно, чтобы это было взвешенное решение, подкрепленное обстоятельным анализом историков», — пояснил Роман Чепэ.

Ранее городской совет в Бельске на Подляшье проголосовал за сохранение улицы Бронислава Тарашкевича.


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