Столтенберг: Мы уважаем право Украины на референдум по НАТО

Столтенберг: Мы уважаем право Украины на референдум по НАТО2
- 4.12.2017, 15:12
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Глава НАТО положительно оценил инициативу украинских властей по проведению референдума.
НАТО уважает и признает право Украины на проведение референдума относительно членства в Альянсе, заявил генсек блока Йенс Столтенберг в Брюсселе, пишет Укринформ.
"Это Украине решать, хочет ли она снова стать страной, которая стремится в НАТО, или подать заявку на членство в НАТО. И, конечно, это Украина должна решать, надо ли это делать через референдум", - сказал он.
Столтенберг подчеркнул, что решение о расширении Альянса зависит от всех 29 союзников НАТО, а не только от тех стран, которые хотят присоединиться к организации.
Он также сообщил, что НАТО продолжит поддерживать Украины в вопросах реформирования оборонного сектора.
Напомним, 1 декабря президент Украины Петр Порошенко заявил, что в обозримом будущем будут проведены референдумы о вступлении в НАТО и ЕС.