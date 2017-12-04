Какие минские предприятия перешли в статус «вечных должников» 4 4.12.2017, 15:19

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В некоторых организациях просроченная задолженность переходит из месяца в месяц.

На 1 ноября в Минске 12 организаций допустили задолженность по зарплате, большинство не своевременно рассчитались со своими работниками за сентябрь. Об этом сообщили в минском городском объединении профсоюзов, пишет tut.by.

По отдельным организациям просроченная задолженность переходит из месяца в месяц: ООО СП «Унибокс» (январь-декабрь 2015 года, февраль-март 2016 года), ОАО «Ремид» (октябрь-декабрь 2016 года), ГП «Жилкомплект» (май-сентябрь 2017 года), ОАО «Строймаш» (август-сентябрь 2017 года), ОАО «Минский завод автоматических линий» (август-сентябрь 2017 года), отмечают в профсоюзе.

На начало октября за «Строймаш» числилась задолженность в ФСЗН (95 тысяч рублей), а за «Жилкомплект» — 18 тысяч рублей.