Против патриота Андрея Белявского завели новое уголовное дело 3 4.12.2017, 15:31

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Андрей Белявский

Фото: svaboda.org

Власти пытаются обвинить патриота в «незаконном хранении боеприпасов».

В отношении одного из фигурантов недавно закрытого "дела патриотов" заведено новое уголовное дело. Якобы во время обыска у художника-дизайнера, 35-летнего Андрея Белявского нашли боеприпас. Как информирует сайт spring96.org, дело завели по статье "Незаконныое изготовление, приобретение, передача во владение, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и др." (ч. 2 ст. 295 УК). Интересно, что решение о возбуждении уголовного дела в отношении Белявского центральный аппарат СК принял 27 ноября, в день, когда закрыли "дело патриотов".

Андрей Белявский был задержан 28 марта. Его обвиняли в "обучении и подготовке к участию в массовых беспорядках". Однако 2 июня молодого человека освободили. А на прошлой неделе стало известно, что дело закрыто.

Правозащитники располагают неофициальной информацией, что случай с Белявским не единственный. Якобы есть еще один подозреваемый в хранении боеприпасов, и он также ранее проходил по делу о подготовке "массовых беспорядков".