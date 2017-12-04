Новый вид цемента позволит создавать небоскребы высотой в милю 9 4.12.2017, 15:33

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Он позволит строить небоскребы в 10 раз выше, чем сегодняшние самые высокие.

Ученые из Констанцского университета в Германии заявляют, что создали цемент, устойчивый к разрушениям. Он позволит строить небоскребы в 10 раз выше, чем сегодняшние самые высокие. Все из-за того, что ученые изменили структуру основного связующего элемента цемента, пишет hightech.fm.

Ученые занимались разработкой нового цемента, лишенного недостатков присущих тому, что сегодня используется в строительстве. В первую очередь они хотели справиться с трещинами, которые образуются в материале при очень высоком давлении. Такой цемент можно было ты использовать не только для строительства ранее невиданных небоскребов, но и для различных сейсмоустойчивых сооружений высокой прочности. Решение нашлось после изучения особых существ, живущих под водой.

«Мы изменили наноструктуру цемента, сделав ее более упорядоченной. Новая структура была позаимствована у морских ежей. Мы изучили их шипы, чья структура напоминает упорядоченную стену из отдельных кирпичей. Эту модель мы перенесли на наше исследование. Главным нашим достижением стало то, что мы научились предотвращать разрушение кристаллов гидросиликата кальция — основного связующего элемента в цементе. Нам удалось создать первый упорядоченный гидросиликат кальция» , — рассказывает профессор Гельмут Кельфен.

Ученые объясняют, что их открытие придает цементу эластичности. Обычный материал показывает большую прочность на сжатие, но при растяжениях и изгибах он разрушается. Их упорядоченная структура позволила усилить прочность на растяжение за счет своей упорядоченности. Тесты показали, что цемент, созданный по новой технологии может быть в 40-100 раз сильнее того материала, что используют сегодня. Единственная проблема — стоимость. Ученые говорят, что сегодня технология будет дорого обходиться, если ее использовать масштабно. Поэтому они предполагают, что развить ее можно в виде присадок к цементу, повышающих прочность.

Ранее ученые из Университета Британской Колумбии тоже заявили, что решили проблему растяжения и создали бетон, который способен справиться с землетрясениями магнитудой 9 баллов, даже без укрепления арматурой. До них профессор Ратгерского университета представил технологию экологически чистого производства бетона. Которая на 70% сокращает выбросы парниковых газов.