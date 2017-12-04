В Литве предлагают новый Закон о запрете пропаганды коммунизма 1 4.12.2017, 16:55

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Парламентарии предлагают полностью убрать памятники тоталитаризма.

Литовские консерваторы Аудронюс Ажубалис и Лауринас Кащюнас предлагают законодательно обязать убрать публичные объекты, название или содержание которых пропагандируют коммунизм или другой тоталитарный строй, пишет Delfi.

Парламентарии в этой связи предлагают принять отдельный Закон о запрете пропаганды коммунизма или другого тоталитарного строя в публичных объектах. "Мы хотим четко регламентировать своим законом, что различные публичные объекты, названия или содержание которых пропагандируют коммунизм, должны быть или убраны, или заменены. Таких объектов в Литве осталось 150–160", – сказал на пресс-конференции в сейме Л. Кащюнас, представляя проект.

Согласно проекту, закон будет распространяться на объекты, пространства общественного пользования, на мероприятия и события, а именно - на здания, памятники, мемориальные доски, улицы, площади, скверы, а также на именные премии, конкурсы и т. п.

Перечень публичных объектов, пропагандирующих коммунизм, должен будет составить Центр исследований геноцида и сопротивления жителей Литвы, а утвердить - правительство.

"До этой поры все было оставлено самоуправлениям, было децентрализовано, на мой взгляд, пришло время все это централизовать, четко назначить экспертный орган, Центр исследований геноцида и сопротивления жителей Литвы, именно этот центр должен будет предоставить перечень этих объектов и дать на утверждение правительству", - сказал Л. Кащюнас.