«Без льда и формы»: Родители воспитанников ХК «Гомель» собрали стихийное родительское собрание 7 4.12.2017, 16:12

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Почему в нашей стране так много ледовых дворцов, а детский хоккей бедствует?

Вечером возле административного здания ДЮСШ ХК «Гомель» многолюдно: более тридцати родителей учеников 2008 года, занимающихся в этой спортивной школе по хоккею, вооружившись методическими пособиями, пришли на очередное собрание с руководством, чтобы обсудить тренировочный процесс, который, по их мнению, организован не в полном объёме. Увеличение числа занятий на льду — основная просьба, но не единственная, пишет сайт «Сильные новости».

— Лед нам обещают уже два года, — жалуются родители. — На носу серьезные соревнования в столице, однако, отработать технику игры и катания в полной мере не получится, поскольку нам поставили всего три тренировки на льду в неделю. В этом сезоне мы занимаемся в ледовом дворце, а прошлые годы тренировки проходили на открытой площадке по ул. Косарева даже в 20-градусный мороз. При этом данный каток не оборудован раздевалками, а санузлы расположены прямо на улице, лед рыхлый и мокрый. В начале марта этот каток растапливают, основная масса ребят снова начинает заниматься во дворце. А в апреле растапливают арену, в итоге наши дети видят лед в лучшем случае один раз в неделю. В мае такая же участь ждет арену. Поэтому до сентября наши дети катаются на роликах на асфальте. В других городах нашей страны такого безобразия не бывает: у детей нет занятий на льду всего лишь месяц, а у наших маленьких хоккеистов его нет с марта по октябрь.

Представители родительского комитета также отмечают, что тренировка проходит на половине арены, остальную ее часть занимает команда детей другого года, в связи с чем, по мнению родителей, тренировочный процесс не может быть полноценным.

— На соревнования ездим за свои деньги, — вступает в разговор одна из мам воспитанников клуба. — Несмотря на то, что команда ни разу не одержала победу, мы рады, что наши дети во время выездных турниров за наш счет видят лед, оценивают технику соперников и их подготовку. Когда мы впервые выехали на турнир, на многие моменты открылись глаза. Выяснилось, что сверстники наших хоккеистов уже неоднократно выезжали на подобные соревнования, наши же дети в это время бегали вокруг ледового дворца или катались на роликах, поскольку льда им не предоставляли. Наш тренер Олег Шлыков использует любой шанс, чтобы дети могли закрепить навыки хотя бы катанием на роликах, поэтому не отменяет тренировки из-за отсутствия катка.

У представителей родительского комитета к тренеру очень уважительное отношение. Они в нем видят профессионала своего дела, который заинтересован в развитии детского хоккея в Гомеле и болеет за ребят всей душой.

— Благодаря нашему тренеру дети еще не потеряли веру в хоккей, не бросили этот вид спорта и мечтают вырасти знаменитыми спортсменами, — поясняют родители.

После недавнего визита родителей к генеральному директору хоккейного клуба «Гомель» Виталию Усовичу со льдом обещали помочь: выделить на каждую подгруппу 2008 года по четыре занятия в будние дни, а пятое в выходной день разделить между двумя. И если вопрос со льдом пообещали решить, то с формой для игроков он до сих пор открыт.

Заявку на приобретение комплекта игровых маек для команды ДЮСШ ХК «Гомель» 2008 года рождения в количестве 50 штук (25 черных и 25 белых) на имя генерального директора КСУП «Хоккейный клуб «Гомель» подписал заместитель директора ДЮСШ ФК «Гомель» Фахриддин Умаров еще 10-го октября. Однако 24-25 ноября маленькие хоккеисты на открытом первенстве Республиканских соревнований по хоккею с шайбой среди юношей 2008 года рождения в сезоне 2017-2018 выступили в майках, которые им, по словам родителей, достались по наследству от игроков, выступавших в 2002 году. За 15 лет выданная форма потеряла вид и выглядела непрезентабельно на фоне аккуратных маек столичных команд соперников. Обижает еще и тот факт, что у детей это первые серьезные республиканские соревнования.

— Если руководство клуба не может решить вопрос с формой для игроков, то о каком развитии хоккея в нашем городе вообще может идти речь? — задаются резонным вопросом родители. — Кроме того, существуют требования к форме команд, где четко прописано, что команды, участвующие в соревнованиях, обязаны иметь два комплекта формы (темная и светлая). Команда «хозяин» поля играет в темной форме, а «гости» — светлой. Как же стыдно было нам перед командой из Минска, когда, вопреки правилам, команду «гостей» выпустили на лед в черных майках, а наши дети одели белые, поскольку других вариантов не было. У минчан было два комплекта, а у нас ни одного. При этом наш тренер Олег Шлыков заявку на приобретение формы подал заранее, мы были тому свидетели.

Руководство хоккейного клуба «Гомель» после неприятного инцидента пообещало выдать форму для команды ДЮСШ ХК «Гомель» 2008 года рождения по мере поступления спортивной одежды на склад. Правда, когда именно она поступит на склад, не уточняется.

Гомель нельзя назвать городом, где хорошо развит детский хоккей с шайбой. С каждым годом, по словам тренеров, все меньше ребят приходит в этот вид спорта, но есть неплохая перспектива такую команду вырастить, уверены родители маленьких спортсменов. Достаточно лишь уделять этому виду спорта должное внимание, поддерживать, мотивировать ребят, хотя бы такими элементарными вещами, как новая форма и возможность кататься на льду как минимум 5-6 часов в неделю. При этом родители понимают, что в приоритете хоккеисты из экстралиги, которые показывают хорошие результаты на чемпионатах и являются гордостью клуба, но ведь и они когда-то пришли в спорт детьми.

— Детям нравится играть, они успевают совмещать школу и хоккей, и все же все держится на голом энтузиазме, у нас есть только несколько часов льда в неделю и хороший тренер. Мы хотим, чтобы власти обратили на нас внимание, поддержали детей.

Руководство ХК «Гомель» считает, что интересы детской хоккейной команды не ущемлены, а родителям стоит поубавить свои собственные амбиции и позволить профессионалам решать, какой тренировочный процесс наиболее эффективен и безопасен для здоровья детей. При этом обещают изучить претензии и по мере возможности их решить.

— Многие родители не понимают, сколько должно быть по регламенту часов тренировочного процесса, как он должен строиться, — выступил с речью на собрании с представителями родительского комитета директор ДЮСШ ХК «Гомель» Михаил Моцар. — Я сам работал тренером и понимаю ваши требования. Конечно, хотелось бы больше льда. Отмечу, что план тренировок по каждому возрасту выполняется на 70-80 процентов. В приоритете, конечно, команда экстралиги, фармклуба, затем спортивная школа фигурного катания и только потом детская спортивная школа по хоккею. В детско-юношеской спортивной школе также есть свои приоритеты: в первую очередь лед предоставляется старшим возрастам, начиная с команды юниорской лиги и заканчивая 2011 годом рождения.

— Зачем тогда детский хоккей вообще нужен? — интересуются родители. — Не проще в таком случае не набирать команды, не тратить время детей, родителей? Как детям нормативы сдавать, если нет должной подготовки? Техническую часть они должны отрабатывать на льду. На роликах наши дети уже третий год катаются. В итоге — ни одной победы.

— То, что не было заложено своевременно, наверстать спустя время практически невозможно и дополнительный лед роли не сыграет, — считает генеральный директор хоккейного клуба «Гомель» Виталий Усович. — Через два года я хочу с вами пообщаться и узнать, что дал тренировочный процесс, который вы навязываете своим детям. Мы постараемся выделить дополнительное тренировочное время на льду, состояние льда на открытых катках я лично возьму на контроль. С формой вопрос разрешится в ближайшее время.

Три года назад папы и мамы, которые сейчас так яро отстаивают интересы своих маленьких спортсменов, привели сыновей учиться играть в хоккей, настоящий — с коньками и шайбой, а не роликами и теннисным мячом. Очень повезло ребятам с тренером Олегом Шлыковым. Благодаря его занятиям дети не теряют интерес к игре, не пропускают тренировки. И пусть первые выезды на соревнования в другие города пока не дали положительных результатов, родители верят, что их дети еще покажут достойную игру, ведь у них есть главное — желание заниматься хоккеем.

Все родители вкладывают большие суммы денег из семейного бюджета на покупку хоккейной амуниции и спортивного инвентаря, оплачивают поездки на турниры и тратят много времени и сил ради увлечения сыновей спортом. Некоторые возят детей в Гомель на тренировки из районных центров области. Беспокоит одно, что все старания могут оказаться напрасными, ведь и так много упущено и ребята существенно отстают от сверстников. В какой-то момент они могут просто разочароваться в хоккее и бросить его навсегда.