Продюсировать участника «Евровидения» от Беларуси предложили Киркорову? 9 4.12.2017, 16:32

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Филипп Киркоров

Участник «Евровидения» от Беларуси снова может быть с «российским лицом».

"Король российской поп-музыки" Филипп Киркоров собирается выступить на нынешнем "Евровидении" в качестве продюсера и готовить к конкурсу участника "одной дружеской страны". Об этом певец заявил изданию Dni.Ru во время записи шоу "Песня года":

"На днях на меня вышли с предложением от одной дружественной нам страны, и я согласился продюсировать её участника, — признался Киркоров. — Моя dream team сделает всё возможное для блестящего номера — от песни до постановки", сообщает Еврорадио.

Вполне вероятно, что под одной из самых близких подруг России Киркоров подразумевает Беларусь. Тем более, что до сих пор он уже продюсировал выступления на "Евровидении" Анжелики Агурбаш и Дмитрия Колдуна.

В то же время российский продюсер Виктор Дробыш в беседе с Еврорадио не исключил участия в белорусском отборе его протеже Зины Куприянович. Правда, на момент проведения "Евровидения" Зине не исполнится 16 лет, а это обязательное условие, согласно регламенту конкурса:

"Нужно понимать, что Белтелерадиокомпания имеет право выступить продюсером, но, к сожалению, не может, по положению о национальном отборе, заранее выражать свою симпатию какому-то артисту как продюсер: только после определения победителя. После этого целый месяц уходит на формирование команды, приспособление характеров и так далее. А Киркоров и Дробыш уже имеют готовую команду, и поэтому такую команду я желаю каждому нашему исполнителю. Команда — это очень важно".

По словам Андрианова, помимо команды, важно, чтобы артисты, которые претендуют поехать от нашей страны на "Евровидение", имели хороший бекраунд: победы в конкурсах и телешоу вроде "Голоса", X-Factor, "Славянский базар".

"Евровидение-2018" пройдёт в мае в Лиссабоне.