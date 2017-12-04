Лукашенко отдал табачный бизнес под управление Олексина 13 4.12.2017, 16:28

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Бывший партнер Чижа получил полную монополию в табачной отрасли.

Компания «Энерго-Оил» Алексея Олексина займется созданием единой товаропроводящей сети, которая будет продавать табачную продукцию как на внутреннем рынке, так и на внешнем. Об этом рассказал журналистам вице-премьер Михаил Русый по итогам совещания у Александра Лукашенко, сообщает БелТА

Ранее источники tut.by в табачной отрасли говорили, что Олексин может взять в аренду киоски «Табак», которые развивает Гродненская табачная фабрика. Согласно сайту компании, по состоянию на октябрь ГТФ принадлежало 585 торгово-модульных точек. В сентябре «Неман» объявил тендер на покупку 80 киосков на сумму 1,1 млн рублей.

Бывший главный специалист департамента энергоресурсов и нефтепродуктов компании «Белвнешторгинвест», входившей в состав Управления делами президента Беларуси, Алексей Олексин раньше был партнером Юрия Чижа. Однако в 2012 году их пути разошлись. Сейчас интересы бизнесмена сосредоточены на торговле нефтепродуктами, банковской сфере (МТБанк), производстве мясных изделий («Велес-Мит»), девелопменте, логистике и ресторанном бизнесе.