Полет северокорейской ракеты видели с борта пассажирского рейса 3 4.12.2017, 16:13

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29 ноября Северная Корея испытала новую межконтинентальную баллистическую ракету.

Члены экипажа лайнера авиакомпании Cathay Pacific, выполнявшего на прошлой неделе рейс над Японией, сообщили, что видели в воздухе баллистическую ракету, запущенную в Северной Корее, сообщает bbc.com.

Авиакомпания подтвердила Би-би-си, что экипаж наблюдал нечто, что, по всей видимости было возвращением баллистической ракеты в плотные слои атмосферы Земли.

Cathay Pacific добавляет, что в связи с пуском ракеты график и маршруты полетов не менялись.

29 ноября Северная Корея испытала новую межконтинентальную баллистическую ракету, которая, по словам Пхеньяна, может поразить цель в любом месте территории США.

Это испытание еще более усилило напряженность в отношениях между Пхеньяном с одной стороны, и Южной Кореей и США с другой.

В понедельник США и Южная Корея приступили к крупнейшим военно-воздушным учениям, которые министерство иностранных дел Северной Кореи назвало небывалыми в истории масштабными военными провокациями.

Элемент риска

Как сообщило государственное информационное агентство Северной Кореи, ракета "Хвасонг-15", способная нести тяжелую ядерную боеголовку, пролетела 950 км за 53 минуты, достигнув максимальной высоты 4475 км.

Ракета упала в море, примерно в 250 км от северного побережья Японии, но она летела дальше и выше чем все предыдущие северокорейские ракеты.

Генеральный директор по эксплуатации Cathay Pacific разослал сотрудникам сообщение, в котором было сказано: "Сегодня экипаж рейса CX893 проинформировал, что они видели полет северокорейской ракеты".

"Примите к сведению, мы заметили, как ракета из КНДР взорвалась и распалась на части невдалеке от нашего текущего местоположения", - говорилось в сообщении, переданном с борта самолета.

Ракету также заметили экипажи двух южнокорейских самолетов, направлявшихся из США в Сеул.

Хотя риск, который представляют собой северокорейские ракеты невелик, авиакомпании уже его учитывают

Фото: AFP

В отличие от других стран, Северная Корея не имеет обыкновения предупреждать международное сообщество о грядущих испытаниях своих ракет и об их предполагаемом курсе, что потенциально представляет опасность для авиации.

У Пхеньяна есть доступ к данным о полетах международной гражданской авиации, и, соответственно, он может быть в курсе присутствия самолетов в зоне испытания.

Хотя риск, который представляют собой северокорейские ракеты, относительно невелик, авиакомпании уже принимают его в расчет.

В начале августа Air France расширила зону воздушного пространства вокруг Северной Кореи, в которой запрещено находиться ее самолетам, после того, как выяснилось, что один из рейсов компании пролетел вблизи траектории северокорейской ракеты.

F-22 Raptor военно-водушных сил США

Фото: AFP

Военно-воздушные учения США и Южной Кореи продлятся пять дней. В них примут участие около 230 воздушных судов и десятки тысяч военнослужащих.

Министерство иностранных дел Северной Кореи выступило с резким осуждением этих учений. "Свора Трампа разворачивает опасную ядерную азартную игру на Корейском полуострове и напрашивается на ядерную войну", - цитирует заявление МИД официальное северокорейское агентство ЦТАК.

В нем также говорится, что Пхеньян всерьез рассматривает контрмеры в ответ на проведение маневров.