Видеофакт: На улице Кульман один водитель избил другого и уехал 53 4.12.2017, 17:01

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Инцидент попал на запись видеорегистратора.

В субботу, 2 декабря, на улице Кульман в Минске, рядом с Комаровским рынком, водитель Audi избил человека за то, что тот не пропустил его на дороге. Инцидент попал на запись видеорегистратора, которую предоставил Onliner.by читатель.

Это случилось около 16:00. Автомобили двигались по улице Кульман. Водитель Audi A4 зеленого цвета не стал пропускать темный универсал той же марки, водитель которого отъезжал от края проезжей части и пытался вклиниться в поток. Оба авто продолжали движение пока, предположительно, не произошло столкновение.

— Касание было, хоть и минимальное: на черной машине я не увидел повреждений — водитель позже уехал. А на зеленой Audi осталась небольшая царапина на крыле, но даже вмятины не было, — рассказал корреспонденту автор видео.

То, как затем повел себя водитель универсала, попало на видео. Мужчина вышел из машины, подошел к зеленой Audi, открыл водительскую дверь и нанес сидящему за рулем человеку не менее четырех ударов руками. После этого он сделал акцентированное движение рукой в область лица очевидца, который стал снимать происходящее на свой смартфон.

— Я получил тычок в глаз от этого человека, — рассказал наш читатель. — Мужчина вел себя неадекватно, очень агрессивно. Он избил водителя Audi двумя руками — это хорошо видно на записи. При этом мужчина говорил о том, что водитель зеленой машины виноват в ДТП, обвинял его в произошедшем.

Женщина, которая ехала на переднем пассажирском сиденье универсала Audi, также вышла из машины. По словам очевидца, она пыталась успокоить мужчину и даже извинилась за его поведение.

— Я сказал нападавшему, что вызову милицию. Он ответил: «Вызывай», но вскоре уехал, — рассказал автор видео.

На место вызвали сотрудников ГАИ, милицию и скорую помощь. ГАИ — потому что случилось ДТП и один из участников с места происшествия скрылся. Милицию — потому что один человек напал на другого. И скорую — водителю зеленой Audi. На видео видно, что у мужчины пошла кровь. Очевидец рассказал, что удары, судя по всему, пришлись в область уха и скулы.

— Пострадавшего скорая увезла в больницу, там, насколько мне известно, сняли побои. Он, как потерпевший, и я, как свидетель, рассказали о случившемся сотрудникам милиции, они приняли заявление. В милицию я уже отправил это видео, еще отправлю в ГАИ, — добавил собеседник.

Дополнено

В ГУВД Мингорисполкома корреспонденту подтвердили, что заявление по данному факту действительно поступало. И личность водителя универсала Audi была оперативно установлена. Однако, как пояснили в милиции, в настоящий момент он не задержан.

— Водитель, которому были нанесены удары, не смог опознать этого человека, так же как и свидетель произошедшего, — сказали в ГУВД. — Проводится проверка, по результатам которой и будет дана квалификация.