Суд приговорил экс-главу Солигорского района к восьми годам усиленного режима 13 4.12.2017, 17:29

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Александр Римашевский

Александр Римашевский обвинялся в коррупции.

Суд Минской области приговорил экс-главу Солигорского района, которого обвинили в коррупции, к 8 годам усиленного режима с конфискацией. По данным гособвинителя, Александр Римашевский получал взятки четыре раза. Общая сумма вознаграждения — 16 900 долларов. В последнем слове руководитель свою вину отрицал, пишет tut.by.

Обвинение бывшему чиновнику предъявили по ч. 3 ст. 430 УК (Получение взятки лицом, занимающим ответственное положение), которая предусматривает наказание от 5 до 15 лет лишения свободы. Во время судебных прений гособвинитель просил отправить Александра Римашевского на девять лет за решетку с конфискацией имущества.

Сам обвиняемый с таким наказание был не согласен.

— Я не мог совершить такой поступок, в котором меня обвиняют (…), — сказал во время последнего слова Александр Римашевский. — То злосчастное признание, которое я написал… Было даже на последнем заседании психологическое давление. Оперсотрудник сказал, что я симулировал свое состояние. Но назовите хоть одного здорового человека, который может симулировать давление?!

Он также подчеркнул, что все руководители предприятий — и теперешние, и бывшие — подписали в администрации Лукашенко ходатайство о его освобождении.

— Я считаю, что я невиновен. Мне предъявлено провокационное, с нарушениями, обвинение. Прошу вынести оправдательный приговор.

Напомним, 30 мая на автодороге в Копыльском районе в момент получения взятки правоохранители задержали председателя Солигорского райисполкома. Деньги — 2,7 тысячи долларов ему давал Владимир Михалюк, представитель компании «Белросагросервис». Согласно данным оперативников, председатель райисполкома длительное время злоупотреблял властью и служебными полномочиями при решении вопросов по закупке средств защиты растений, семян и запасных частей для сельхозтехники агропромышленных предприятий и организаций Солигорского района.

Во время одного из заседаний Владимир Михалюк рассказал, что суммы вознаграждения они никогда не обсуждали. Взяткодатель сам оставлял деньги бывшему чиновнику — то в тумбочке, то на подоконнике. Видел ли это экс-глава района, Михалюк, по его словам, не знает. Кстати, за содействие следствию уголовное дело против представителя компании «Белросагросервис» прекратили.