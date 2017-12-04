В декабре Дворец Радзивиллов в Несвиже можно посетить бесплатно 1 4.12.2017, 17:36

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Правда, сделать это можно будет лишь в один день.

19 декабря 2017 года – день бесплатного посещения экспозиций музея-заповедника «Несвиж», пишет tio.by.

Также стоит обратить внимание на то, что в рождественские и новогодние дни музей-заповедник проводит специальные программы для экскурсантов. Так 23, 24, 25, 30, 31 декабря можно поучаствовать в программе «Рождественские дни у Радзивиллов». В центральном дворе у главной Дворцовой ели гостей встретит косолапый воспитанник Сморгонской медвежей академии, любимый персонаж взрослых и детей, а в самом Дворце – княжеская семья во главе с князем Михаилом Казимиром Радзивиллом Рыбонькой с женой и детьми, а также с музыкантом Шретером из Несвижской капеллы. Персонажи поздравят гостей музыкальным сюрпризом. Для самых маленьких гостей будет организована Детская творческая мастерская.

Еще одна праздничная программа для экскурсантов: «Новый Год во дворце Радзивиллов», которая пройдет 2, 8, 13 и 14 января.

В первые январские дни вас ожидает увлекательное историческое путешествие в разные эпохи. Проходя по залам и комнатам дворца, вы последовательно попадете в XVII, XVIII и XIX вв., где встретитесь с представителями княжеской семьи. Вас ожидают Николай Христофор Радзивилл Сиротка, Михаил Казимир Радзивилл Рыбонька и Антоний Вильгельм Радзивилл. Хотя все они жили и действовали в разные времена, всех этих мужчин объединяет одно – они неоднократно брали в руки оружие. Им приходилось участвовать в битвах, планировать военные кампании, укреплять резиденции, испытывать радость побед и горечь поражений. Их имена навсегда вписаны в военную летопись радзивилловского рода, нашей страны и всей Европы. Именно такие собеседники могут рассказать вещи, о которых вряд ли услышишь на обычной экскурсии.

Кроме воспоминаний о былых походах и победах Вас ожидает атмосфера настоящего праздника с запахом еловых веточек, доброжелательными улыбками, сюрпризами и подарками, которые долго будут напоминать о встрече Нового Года во дворце Радзивиллов.