Порошенко: Минимальная зарплата в Украине повысится до $150 14 4.12.2017, 17:40

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Петр Порошенко

Рост заработной платы в Украине является положительным результатом реформ.

Президент Украины Петр Порошенко в ходе ІІ Всеукраинского форума объединенных общин выступил за повышение минимальной заработной платы в Украине до 4100 грн, передает корреспондент интернет-издания “Гордон”.

"Я считаю, что рост заработной платы – это положительный результат реформ, открытости границ, ориентации на европейские показатели", – отметил он.

По мнению Порошенко, бизнес должен больше платить работникам.

Он назвал решение увеличить минимальную зарплату до 3200 грн "беспрецедентным в условиях Украины".

"Это правильное решение, и его следует, по моему глубокому убеждению, продолжать. И я хотел бы поблагодарить правительство и премьер-министра, что есть ответная реакция на мое обращение уже в проекте государственного бюджета. По итогам улучшения инвестиционного климата и поступлений в бюджет мы сможем проанализировать по итогам полугодия или трех кварталов и принять решение о повышении минимальной заработной платы до 4100 грн", – сказал президент.