В Гродно «день жестянщика»: На участке дороги столкнулись 14 автомобилей 7 4.12.2017, 17:55

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Аварию спровоцировало резкое ухудшение погоды.

Возможной причиной аварий стало резкое ухудшение погоды. Сегодня утром из-за снегопада в течение короткого отрезка времени на некоторых дорогах областного центра образовалась гололедица. Не все водители учли изменившиеся погодные условия, передает БелТА.

На коротком участке Гродненской кольцевой магистрали протяженностью около 500 м от перекрестка с улицей Щорса до путепровода в районе Озерского шоссе произошла череда аварий, в которых пострадало 14 автомобилей. В самом массовом ДТП одновременно столкнулись 6 машин. ДТП вызвали затруднения на одной из основных городских артерий. На данный момент движение восстановлено.