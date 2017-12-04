Во время беспорядков в Йемене убит бывший президент Салех 3 4.12.2017, 18:15

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Али Абдалла Салех

Фото: AFP

Бывший глава государства убит повстанцами-хуситами.

Средства массовой информации сообщили о гибели бывшего президента Йемена Али Абдаллы Салеха.

Издание Al Arabia сообщает, что гибель экс-президента подтвердили в партии Всеобщий народный конгресс, передает «Радио Свобода».

В социальных сетях распространяются фото и видео, на которых предположительно изображено тело Салеха.

Ранее Reuters сообщило о взрыве дома, где проживал Салех. По данным агентства, взрыв осуществили проирански настроенные повстанцы-хуситы из движения "Ансар Аллах".

Временный президент Йемена Абд-Раббу Мансур пытается добиться политической стабильности в стране, где в последние 3 года активизировались боевики "Аль-Каиды" и действующие на юге сепаратисты. Беспорядки продолжаются с 2011 года, когда под давлением массовых выступлений протеста в отставку ушел президент Али Абдалла Салех, находившийся у власти 33 года.

Йеменские повстанцы-хуситы ведут бои в столице страны Сане со сторонниками бывшего президента с конца ноября. В уличных боях погибли несколько сотен человек. При этом сторонники Салеха взяли под контроль значительную часть Саны. 3 декабря Всеобщий народный конгресс призвал противостоять мятежникам. Сам Салех заявил о готовности начать переговоры с соседними странами после снятия блокады, введённой по инициативе коалиции ближневосточных стран во главе с Саудовской Аравией. Коалиция поддержала экс-президента в борьбе с проиранскими хуситами.

Противостояние между признанными международным сообществом властями Йемена и мятежниками-хуситами, которых поддерживали сторонники Салеха, началось в 2014 году. Конфликт обострился, когда действующий президент Йемена Абд Раббо Мансур Хади одобрил введение войск аравийской коалиции в Йемен. До последнего времени хуситы контролировали Сану. Официальные йеменские власти объявили временной столицей страны город Аден в 400 километрах к югу от Саны. Жертвами вооруженного конфликта в Йемене с 2014 года стали около десяти тысяч человек.