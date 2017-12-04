«Можно купить специальный прибор и получать деньги из воздуха» 7 4.12.2017, 18:27

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Бывший учитель рассказал о том, как зарабатывает на криптовалюте.

Герой материала citydog.by с IT не связан и не любил азартные сделки. Олег Каримов – преподаватель по образованию и примерный отец. 10 лет назад он решил бросить работу в школе и сейчас занимается самой популярной и рискованной темой – криптовалютой.

– По образованию я педагог. 10 лет работал в обычной витебской школе учителем географии и экономики. Дослужился до замдиректора по учебной работе, а дальше перспектив не было: директором школы я не стал, немного разочаровался и в 33 года решил кардинально менять свою жизнь. Тогда у меня появилась идея уйти в сферу бизнеса.

Перспективы лезть в нишу, которую уже давно освоили, меня не радовали: слишком большая конкуренция, да и особого интереса не было. Поэтому я всегда брался за что-то новое. Сначала открывал хостелы, потом антикафе, возил мебель из IKEA, чтобы продавать ее в Беларуси.

Но так вышло, что все мои успешные бизнес-истории связаны с выпускниками школы, где я работал. Наверное, был правильным или хорошим учителем. На деле это реально помогало в жизни. Когда мне нужно было решить проблемы, я сразу прокручивал в голове, кто из выпускников работает в нужной сфере.

Бывшие ученики часто приходили ко мне с предложениями вложиться в дело. К чему-то я относился скептически и отговаривал ребят, где-то давал советы, а к некоторым делам в итоге подключался.

«О КРИПТОВАЛЮТАХ Я НЕ ЗНАЛ НИЧЕГО»

Полтора года назад ко мне пришел мой бывший ученик и рассказал, что сейчас на пике популярности новая тема – криптовалюты. Он объяснил, что есть приборы, которые можно подключить к интернету и электросети и начать майнить. Простыми словами, установить специальное оборудование и получать деньги почти из воздуха. Правда, стоили эти приборы недешево.

В тот момент я вообще ничего не знал о криптовалютах и майнинге. Когда бывший ученик предложил мне стать его партнером, я только недавно купил свой первый смартфон, и то потому что узнал, что там есть навигатор. Отношения с компьютером тоже не были для меня потребностью – пользовался по мере необходимости.

От предложения до принятия решения прошло трое суток. И все это время я почти безвылазно провел за компьютером: искал информацию, изучал мнения, статьи о криптовалютах.

Потихоньку начал понимать, что дело это очень популярное и здесь тебе легко могут впарить всякий бред. Ты поверишь, а на выходе окажется, что просто добровольно отдал деньги мошенникам. Первая мысль была: а может, это очередная МММ? Но, несмотря на страхи, я решил рискнуть.

«ЗАНИМАТЬСЯ БИТКОИНАМИ БЫЛО БЕССМЫСЛЕННО»

Уже тогда криптовалютами не занимался разве что ленивый. И все вокруг говорили только о биткоинах. Размеры вложений, которые нам были нужны, казались неподъемными. Мы решили обратить внимание на другие криптовалюты и выбрали дэш (dash). Да, на тот момент он стоил всего $12, но нас подкупили перспективы. Оказалось, мы не прогадали. Сейчас дэш стоит $700 и продолжает расти.

Объяснить, чем отличается дэш от биткоина, просто. Во-первых, все транзакции в системе дэш анонимные. В системе биткоина транзакции публичные, то есть их можно отследить. Во-вторых, если вы решите оплатить покупку биткоином, переводить средства могут от 10 минут до суток. С дэш все происходит за пару секунд.

И главное отличие – это структура управления. Биткоин контролируют несколько крупных майнеров, а финансируется он сторонними организациями. В системе дэш все управление в руках 4500 человек, которые следят за тем, чтобы инфраструктура монеты работала.

«ВОТ У ТЕБЯ В РУКАХ ДЕНЬГИ, ТЫ ИХ ОТДАЕШЬ И ПОЛУЧАЕШЬ КАКИЕ-ТО ЦИФРЫ НА ЭКРАНЕ»

Я никогда не любил рисковать, и мы с партнерами решили вложить в дело такую сумму, которую не страшно потерять: по $8000. И все равно психологически было очень трудно. Вот у тебя в руках настоящие деньги, ты их отдашь – и получишь только цифры на мониторе.

Начиная, мы могли пойти по одному из путей: либо просто купить криптовалюту и ждать ее роста, либо вложиться в оборудование и начать майнить. Конечно, мысль купить то, что хотя бы можно подержать в руках, казалась более здравой.

По сути, майнинг – это разгадывание алгоритма задачи. Если говорить простым языком, чем лучше и новее у тебя оборудование, тем больше шансов, что оно решит эту самую задачку и ты получишь монеты. Производители тут же среагировали на хайп и устроили настоящую «гонку вооружений».

Со временем майнить на компьютере стало просто глупо. Мощность и производительность, которую могли дать лучшие видеокарты на рынке, легко перебивали целые объединения майнеров и специальные машины – АСИКи (ASIC). Кажется, что может быть легче, чем купить этот самый АСИК, но все не так просто. У АСИКов очень короткий срок службы: 2–3 месяца – и они становятся металлоломом.

Сейчас в цепочке «производитель – потребитель АСИКов» развелось очень много посредников. Каждый преследует свои выгоды и порой ведет себя нечестно с покупателем. На первых порах вам обещают, что оборудование позволит зарабатывать $200 в день. Но стоит оно, например, $10 000.

Садится человек и считает: я сейчас вложу 10 000, эта штука мне будет приносить 200 в день – значит, все траты очень быстро окупятся. При этом ничего не нужно делать, только платить за электричество и интернет. Кажется, условия идеальные, только продуманная схема не срабатывает.

Человек заказывает оборудование, а ему говорят: вносите предоплату, и мы доставим его через два месяца. Производители собирают предоплату и пользуются АСИКом, который вы ему, сами того не зная, оплатили. Когда прибыль становится ничтожной, его отдают пользователю. Человек в итоге получает от силы $20 в день, и его вложения никогда не окупятся.

Конечно, я не буду говорить за всех производителей. Возможно, среди них есть и честные ребята, но мы так рисковать не хотели.

«МЫ ВЕЛИ ПЕРЕГОВОРЫ С ПОМОЩЬЮ GOOGLE TRANSLATE»

Сначала была идея заказать АСИК у посредников из России, но, разобравшись в том, как все работает, мы отказались от этой мысли и решили купить оборудование напрямую у производителя из Китая.

Чтобы договориться о покупке, пришлось вести переговоры с помощью Google Translate: производители совсем мало понимали по-английски. В итоге нам все-таки удалось объяснить, чего мы хотим. Так мы купили первый АСИК, и нам его доставили за 14 дней.

Конечно, заказывать оборудование в Беларусь мы не собирались: представьте, какую сумму нам пришлось бы заплатить только в счет налога. У нас была возможность майнить в другой стране.

Мы подключили оборудование, и процесс пошел. Цифра на экране росла, и мы считали, что все идет по плану, целый год: покупали новые АСИКи и радовались, что все получилось.

«ВЫВОДИТЬ КРИПТОВАЛЮТУ В БЕЛАРУСИ – СЧИТАЙ ЧТО НАРУШАТЬ ЗАКОН»

Со временем мы поняли, что просто наблюдать за тем, как растет цифра на экране, неинтересно. Да и криптовалюты – вещь нестабильная. До сих пор страшно, что в один момент все рухнет. Плюс ко всему постоянно нужно обновлять оборудование, чтобы зарабатывать, как раньше.

При желании криптовалюту легко вывести. Самое простое – оплатить покупки в интернете, перевести в WebMoney, скинуть на «Яндекс.Деньги». В Киеве криптовалютой вы можете оплатить еду в кафе: вам принесут QR-код, вы просканируете его своим телефоном, и через приложение с вашего электронного кошелька спишут монеты.

В Беларуси вывод дэш или биткоинов в рубли и покупка за них, например, молока в супермаркете – это уже нарушение закона. Вы получили прибыль и не заплатили налог с физлица. И этот вопрос не решится, пока в законодательстве не определят статус криптовалют.

В белорусских магазинах, которые предлагают товар за биткоины, работает простая схема. По документам продавец проводит платеж так, как будто он сделал вам скидку на покупку в 99,99%. Возьмет деньгами мелочь, остальное биткоинами. В итоге никто ничего вроде как и не нарушил.

«ПОБАЛОВАЛИСЬ И РЕШИЛИ БОЛЬШЕ НЕ МАЙНИТЬ»

Мы побаловались майнингом, узнали, как все работает в трейдинге на бирже, и решили, что интереснее придумать, как внедрить криптовалюту в реальную жизнь у нас в стране. Начали искать варианты, как развиваться дальше, и придумали новую идею.

В ситуации с биткоинами все монеты идут только майнерам. Крупные майнеры и управляют ценой монеты. Если взять дэш, то там майнеры получают только 45% от всего объема монет. Еще 45% получают владельцы мастернод. Им может стать человек, у которого есть 1000 монет дэш и, собственно, мастернода – круглосуточно работающий подключенный к интернету компьютер, который помогает поддерживать работоспособность инфраструктуры монеты.

Кроме прибыли, владелец мастернода получает право голоса на обсуждениях любых предложений по поводу развития криптовалюты. В итоге все вопросы решают не пару человек,

у которых лучшее оборудование, а 4500 владельцев мастернод.

Куда девались еще 10%? А эти деньги выделяют на развитие и рекламу проекта. Долю от них может получить любой человек, который успешно представит проект по развитию криптовалюты. Здесь решение принимается с помощью голосования. Если большинству ваша идея понравится – получайте финансирование. Например, недавно одна компания предложила дэш-сообществу рекламировать свою криптовалюту на медиаэкранах в самолетах американских авиакомпаний. Идею одобрили, и ребята получили деньги на проект.

Мы решили сделать в Беларуси образовательный проект о криптовалютах и представить его владельцам мастернод. Плюс к этому планируем развить идею дэш для бизнеса в Беларуси. Наработки есть, но представить их, чтобы получить финансирование, пока не можем: опять же из-за пробелов в законодательстве по нашей теме. Поэтому пока ждем выход Декрета о развитии Парка высоких технологий. Там большой блок будет посвящен криптовалютам.

Единственное, что мы активно развиваем сейчас, – сайт с новостями о криптовалютах, и это не приносит нам денег. Зачем тогда это нужно? Для того чтобы подготовить людей к тому, что в будущем практически всем придется столкнуться с криптовалютами, объяснить им, что это такое и как с этим работать. Сейчас все это, возможно, звучит странно, но когда-то интернет казался нам чем-то диким и невозможным.

«РОДНЫЕ ДО СИХ ПОР НЕ ЗНАЮТ, ЧТО Я ВКЛАДЫВАЛ В ЭТО ДЕНЬГИ»

Пока криптовалюта так и не стала моим основным видом деятельности. Но я надеюсь, что в будущем все изменится. Пока это всего лишь цифра на экране и ощущение приятного ожидания.

О вложенных $8000 я ничего не говорил семье. Они в курсе, что такое криптовалюты, знают, что я хочу запустить образовательный проект на эту тему, и это все.

Сейчас я мечтаю о том, чтобы путешествовать по всему миру с семьей. Как учитель географии я знаю уйму мест, где стоит побывать. А работа в проекте, связанном с криптовалютами, как раз не помешает мне находиться хоть за тысячи километров от Беларуси и спокойно вести дела дальше.

Конечно, я бы ни за что не стал продавать дом или машину, чтобы заняться майнингом. А таких людей сейчас предостаточно.

Мои друзья, которые вдруг узнали, что я в теме криптовалют, стали спрашивать, куда принести деньги, чтобы получить заветные биткоины или дэш. Я им сразу говорю: начните с самообразования, а не бросайтесь в глупые затеи зря. А они обижаются, говорят, что я просто боюсь конкуренции.